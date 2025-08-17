Alcaraz - Sinner: horario y dónde ver por televisión la final del Masters 1.000 de Cincinnati El murciano ha superado en semifinales a un mermado Zverev y se vuelve a citar con el italiano

J.Zarco Valencia Domingo, 17 de agosto 2025, 09:06

Después de la final de Roland Garros y de Wimbledon, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz volverán a pelear por un título en el Masters 1.000 de Cincinnati. El murciano logró vencer en semifinales a Alexander Zverev de forma contundente (6-4 y 6-3) y ahora tendrá que enfrentarse de nuevo al número 1 del mundo.

El de El Palmar, eso sí, jugó ante un Zverev mermado físicamente. «Nunca es fácil jugar contra alguien que no se siente al cien por cien y para mí es aún más difícil hacerlo contra Sascha. Es un gran jugador y una gran persona, tenemos una gran relación».

«Comenzamos muy bien el partido, buenos intercambios, gran nivel, pero de repente se comenzó a sentir mal», relató. «Mi foco entonces estaba en cómo se sentía él en lugar de centrarme en mi juego. Fue una situación muy difícil y le deseo lo mejor». El alemán, que es diabético, se presentaba en su segunda semifinal seguida de Masters 1000 entre dudas por el malestar que sufrió en los cuartos de final ante Ben Shelton, cuando padeció mareos y problemas para respirar.

Desde abril, Alcaraz encadena siete torneos consecutivos llegando a la final. «Estoy deseando jugar contra él otra vez. Gracias a él muestro mi mejor tenis y para la gente también es genial porque nos llevamos hasta el límite. Estoy listo para el desafío», señaló Carlitos.

Horario y donde ver

La final entre Alcaraz y Sinner será este lunes 18 de agosto a partir de las 21:00 horas. Se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus pero también puedes seguirla en directo a través de la web de LAS PROVINCIAS.