Alcaraz - Rublev: cuándo y dónde ver el partido de cuartos de final de Cincinnati El español ha superado en octavos a Luca Nardi

J.Zarco Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 08:44 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz superó sin problemas en la madrugada de este miércoles a jueves al italiano Luca Nardi y ya está en cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati. El murciano se impuso por 6-1 y 6-4 en el que ha sido su mejor partido hasta el momento en el torneo y ahora se enfrentará a Andrey Rublev.

«Este partido fue el mejor hasta ahora en el torneo. Al principio solo quería mejorar cada partido y lo estoy haciendo. Estoy muy contento con como golpeé a la pelota y como me moví, me estoy adaptando a la temperatura y la humedad», reconoció Alcaraz.

Alcaraz y Rublev se han enfrentado hasta en cuatro ocasiones, con tres victorias para el español y una para el ruso. La última vez fue en el pasado Wimbledon, donde el murciano se impuso en cuatro sets. Rublev ha superado a Tien, Popyrin y Comesaña en su camino en el Masters de Cincinnati.

El encuentro entre ambos jugadores tendrá lugar este viernes 15 de agosto, aunque en horario todavía a confirmar por la organización. Los partidos arrancan a las 21:00 horas y también durante la madrugada. Se podrán ver en televisión a través de Movistar Plus.

Dónde ver

Este mismo jueves 14 de agosto juega Sinner ante Auger-Aliassime a partir de las 21:00 horas y Atmane frente a Rune no antes de las 2:30 horas. También tendrá lugar el choque entre Shelton y Lehecka no antes de las 22:30 horas.

Temas

Carlos Alcaraz