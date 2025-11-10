Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alcaraz, tras ganar a De Minaur. AFP

Alcaraz - Fritz: horario confirmado y dónde ver por televisión el partido clave para pasar a semifinales de las ATP Finals

El que gane se asegura su puesto entre los cuatro mejores del torneo

J.Zarco

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:45

Comenta

Carlos Alcaraz tiene dos objetivos para acabar este 2025 y ambos los conseguirá en función de su actuación en la Copa de Maestros que se celebra en Turín. El primero de ellos, lógicamente, es conseguir el torneo, uno de los pocos que todavía le falta en el circuito, lo que supondría el broche de oro a un gran año.

El segundo tiene que ver con el número 1, el cual se asegurará si gana dos partidos más en el torneo, independientemente de lo que haga Jannik Sinner. El murciano empezó este domingo su andadura y lo hizo con un resultado muy positivo, un triunfo frente a De Minaur en dos sets que le coloca muy cerca de las semifinales.

Ahora, este martes jugará ante Taylor Fritz, que también ha ganado en su estreno ante Musetti por dos sets. Por ello, quien salga vencedor del encuentro se asegurará el puesto en las semifinales, mientras que el perdedor tendrá una última bala en el tercer partido. En el caso de Alcaraz será contra Musetti y en el de Fritz, contra De Minaur.

El choque entre Alcaraz y Fritz será este martes a las 14:00 horas en la central del Inalpi Arena. Ambos repiten horario y el duelo se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus.

En un principio, Djokovic estaba encuadrado en el grupo de Alcaraz, pero el serbio se ha retirado del torneo y en su lugar entró el italiano Musetti. En el otro grupo están Zverev, Shelton, Sinner y Auger-Aliassime, y arrancó con victoria del alemán frente al estadounidense.

