Alcaraz, tras ganar a Baez. AFP

Alcaraz - Bergs: horario y dónde ver por televisión el partido de octavos de Tokio

El murciano llega tocado después de su torcedura de tobillo ante Baez

J.Zarco

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:28

Carlos Alcaraz dio el susto en su estreno en el ATP 500 de Tokio frente a Sebastián Baez. El murciano se torció el tobillo y tuvo que ser atendido, pero consiguió reponerse sacar el partido adelante en dos sets pese al dolor. Sin embargo, todavía sigue con molestias e incluso no ha entrenado este viernes.

El número 1 del mundo tiene que enfrentarse en octavos de final e Zizou Bergs, que ocupa el puesto 45 en el ranking ATP y ganó a Alejandro Tabilo en la ronda anterior. Ambos se enfrentarán por primera vez en un partido ATP.

Horario y dónde ver

El encuentro entre ambos está programado para el último turno de la sesión nocturna, a las 11:00 horas de este sábado en España (17:00 hora loca). Se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus, que posee los derechos del torneo.

En duda está el estado físico de Carlitos, que jugó gran parte del encuentro ante Baez con un vendaje compresor en su tobillo izquierdo. Incluso no es descartable que decida no jugar para no forzar, consicente de que tiene compromisos importantes en las próximas semanas.

Alcaraz tiene nada más comenzar octubre el Masters 1000 de Shanghái, pero posteriormente el de París, las finales ATP y también la Copa Davis en Bolonia. Esta semana defiende 500 puntos que consiguió el año pasado en Pekín.

