Un momento de la despedida. LP

Albert Ramos pone el punto y final a su carrera en la Copa Faulcombridge

El español cede en cuartos de final ante Jan Choinski y se despide del tenis profesional después de 18 temporadas en la élite

J. A.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:17

Comenta

El Club de Tenis Valencia registró una nueva fecha memorable en su álbum de fotos, la del último partido profesional de Albert Ramos. A sus ... 37 años y después de elegir la Copa Faulcombridge como su última parada, el tenista de Mataró gozó de buenas oportunidades para forzar un tercer set ante Jan Choinski, pero el destino quiso que el británico se quedara con esta batalla (6-4, 7-5). Un desenlace que representa a la perfección la imagen de un deportista que siempre nos regaló su lucha dentro de la cancha, hasta la última bola. El mejor homenaje posible, en el día de la Comunidad Valenciana, se lo llevó él ante una grada entregada.

