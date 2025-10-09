Albert Ramos pone el punto y final a su carrera en la Copa Faulcombridge

El Club de Tenis Valencia registró una nueva fecha memorable en su álbum de fotos, la del último partido profesional de Albert Ramos. A sus ... 37 años y después de elegir la Copa Faulcombridge como su última parada, el tenista de Mataró gozó de buenas oportunidades para forzar un tercer set ante Jan Choinski, pero el destino quiso que el británico se quedara con esta batalla (6-4, 7-5). Un desenlace que representa a la perfección la imagen de un deportista que siempre nos regaló su lucha dentro de la cancha, hasta la última bola. El mejor homenaje posible, en el día de la Comunidad Valenciana, se lo llevó él ante una grada entregada.

Mucha actividad también en la Pista 1 con la celebración del otro duelo individual, el que se anotó Henri Squire ya con la luna de Valencia gobernando el escenario. El alemán de 25 años volvió a convencer una vez más con su estilo agresivo y contundente, apartando de su camino a un Sumit Nagal (7-6, 6-4) que nunca se encontró cómodo con las condiciones nocturnas. De esta forma queda definida la semifinal por la parte alta del cuadro: el británico Jan Choinski frente al tenista de la fase previa, Henri Squire.

Afortunadamente, la lluvia finalmente permitió que se celebraran todos los partidos programados para este jueves, incluidos los del cuadro de dobles, donde el público se divirtió siguiendo los cuatro duelos de cuartos de final. Íñigo Cervantes, formando pareja con el israelí Daniel Cukierman, será el único representante español en la próxima ronda, después de la victoria obtenida ante Christoph Negritu y Alexander Merino (6-4, 7-6). Se medirán este viernes a la pareja formada por Trey Hildebrand y Mac Kiger, dos estadounidenses que viven marcando tendencia desde el principio del certamen. La otra semifinal la disputarán los cabezas de serie número uno, Ariel Behar y Rafael Matos, contra Marcelo Demoliner y Orlando Luz.

Taberner, a por las semifinales

Mirando al cielo y esperando que el tiempo vuelva a sonreír, este viernes tendremos por delante otra jornada apasionando en la Copa Faulcombridge. Además de las dos semifinales del cuadro de dobles, que abrirán el orden de juego a partir de las 12:00 del mediodía, por delante restan los otros dos cuartos de final restantes en el cuadro individual. En la Pista Pablo Andújar, a partir de las 14:00, Luka Mikrut cruzará su raquea con la de Christoph Negritu. A continuación, Carlos Taberner, el único español que sobrevive a esta cuarta edición del torneo, se enfrentará al argentino Marco Trungelliti.

