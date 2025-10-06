Albert Ramos aplaza su retirada profesional derrotando a Pedro Martínez en la Copa Faulcombridge

Saltó la sorpresa en la Copa Faulcombridge 2025 con la derrota del principal cabeza de serie en su primer partido del torneo. Pedro Martínez, campeón ... aquí la pasada temporada, se vio superado por el arraigo de un Albert Ramos que, de momento, se niega a colgar la raqueta (6-4, 6-2). Con la Pista Pablo Andújar llena hasta la bandera, el que fuera Nº17 mundial se inspiró sobre la arcilla valenciana para retrasar una retirada que más de uno ya tenía firmada. Con esta victoria consigue estirar dos días más su increíble trayectoria deportiva, hasta que volvamos a verle en acción el próximo miércoles.

Más allá del partido estrella de la jornada, la verdadera noticia estuvo en el rendimiento del resto de españoles que debutaron en el cuadro principal. Con las victorias de Pablo Llamas sobre Ignacio Buse (6-4, 6-4), la de Carlos López Montagud ante Elmer Moller (6-4, 6-4) y la de Pol Martín Tiffon contra Stefano Travaglia (7-5, 1-6, 7-6), las gradas del Club de Tenis Valencia celebraron el pleno absoluto de triunfos locales en cada una de las pistas donde hubo partidos cuadro principal.

Respecto a la fase previa, este lunes se definieron los nombres de las raquetas que sacaron su billete para el main draw después de sumar los dos triunfos que exigía el objetivo. Afortunadamente, aquí también hubo pleno de los tenistas españoles gracias a la victoria de Miguel Damas frente al checo Forejtek (6-3, 6-3) y a la victoria de Carlos Sánchez Jover ante el ucraniano Krutykh (6-1, 6-7, 6-3). Completan la lista de tenistas que avanzan desde la Qualy el rumano Cezar Cretu, el indio Sumit Nagal, el alemán Henri Squire y el ruso Ivan Gakhov.

UN MARTES PARA NO SALIR DEL CLUB

El festival del tenis español y valenciano se multiplica este martes 7 de octubre con un total de siete jugadores nacionales buscando estrenar su casillero de victorias en el cuadro principal. Dani Rincón, Carlos Taberner y Bernabé Zapata desfilarán por la Pista Pablo Andújar, mientras que Carlos Sánchez Jover, Alejandro Moro, Dani Mérida y Miguel Damas harán lo propio por las pistas secundarias. La jornada contará también con ese acento internacional gracias a la presencia de figuras como Dusan Lajovic, Vit Kopriva, Vilius Gaubas o Marco Trungelliti.