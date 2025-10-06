Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Albert Ramos golpea la bola en su partido ante Pedro Martínez Portero. LP

Albert Ramos aplaza su retirada profesional derrotando a Pedro Martínez en la Copa Faulcombridge

Victoria sobresaliente del tenista catalán, que a sus 37 años ha decidido colgar la raqueta al finalizar este torneo. Su triunfo ante el vigente campeón le dará oportunidad de volver a competir delante del público valenciano

Manuel Campos

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:05

Saltó la sorpresa en la Copa Faulcombridge 2025 con la derrota del principal cabeza de serie en su primer partido del torneo. Pedro Martínez, campeón ... aquí la pasada temporada, se vio superado por el arraigo de un Albert Ramos que, de momento, se niega a colgar la raqueta (6-4, 6-2). Con la Pista Pablo Andújar llena hasta la bandera, el que fuera Nº17 mundial se inspiró sobre la arcilla valenciana para retrasar una retirada que más de uno ya tenía firmada. Con esta victoria consigue estirar dos días más su increíble trayectoria deportiva, hasta que volvamos a verle en acción el próximo miércoles.

