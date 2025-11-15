Quinta victoria del Cau Rugby Valencia con complicaciones contra El Toro (14-10) Los valencianos tuvieron que remontar un resultado adverso de diez puntos tras el descanso y se mantienen en las posiciones altas de la clasificación

R. D. Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:17 Comenta Compartir

El Cau Rugby Valencia ha sumado un nueva victoria en un partido donde tuvo que emplearse a fondo para doblegar a un combativo El Toro. No lo tuvieron fácil los valencianos que vieron cómo su rival realizaba una excelente primera parte y se marchaba al descanso con ventaja. Los locales apenas llegaron a la línea de 22 de su rival en los primeros 40 minutos mientras que los mallorquines conseguían anotar diez puntos con un trabajo táctico notable y gran capacidad de trabajo.

El Cau cometía demasiadas imprecisiones y no podía con su rival en un choque marcado por las buena defensa y la intensidad. Pasaban los minutos y no eran capaces los locales de encontrar grietas en su rival, que defendía con criterio y era efectivo en ataque. Al descanso, el marcador reflejaba una victoria parcial para los mallorquines por 0-10.

La segunda parte fue otra cosa. El Cau sabía que tenía que cambiar si quería sumar una nueva victoria y desde el principio se vio que el equipo había salido mucho mejor que en la primera mitad. Llegó pronto un ensayo que sirvió para coger confianza. Poco a poco el conjunto valenciano se hizo dominador del juego, aunque su rival no dejaba de inquietar con buenas jugadas. El guión había cambiado y la fuerza de El Toro se fue apagando hasta ver cómo su rival le adelantaba tras unos minutos intensos de juego y acierto.

Se puso por delante el Cau con 14-10, pero todo podía pasar en unos minutos finales muy disputados. La diferencia era mínima y cualquier jugada podía voltear el marcador. Al final los valencianos supieron jugar con inteligencia para sumar su quinta victoria consecutiva. Eso sí, sufrieron ante un equipo rival que no puso las cosas nada fáciles.