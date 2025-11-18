El pretencioso anuncio del presidente del Cádiz: «Vamos a construir un Roig Arena, pero más grande» Manuel Vizcaíno anuncia un proyecto para El Puerto de Santa María comparado con el pabellón del Valencia Basket: «El objetivo es que se acojan eventos en el sur como hasta ahora no se podía»

El Roig Arena ya es la envidia de toda España y Europa. El mejor pabellón del continente es el modelo a seguir y muchas ciudades ya sueñan con tener un recinto similar que pueda servir tanto para acoger acontecimientos deportivos de gran magnitud como eventos multitudinarios como congresos, galas o conciertos de las mayores estrellas del mundo. Valencia se ha puesto en el ojo del planeta gracias a la inversión de Juan Roig, que ha levantado el nuevo pabellón del Valencia Basket dando vida social a toda la ciudad.

Y el mejor ejemplo de que esa envidia empieza a hacerse evidente es cuando otras ciudades empiezan a comparar sus futuros proyectos con el Roig Arena. Algo que sucedió este lunes, cuando Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, apareció en 'El Partidazo' de la COPE para hablar del proyecto «un Cádiz de Cádiz, pensando en Cádiz, que vuelva sólido a Primera», acompañado del alcalde de El Puerto de Santamaría y vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz, Germán Beardo.

Lo que podía parecer una tertúlia futbolera más hablando de un plan para recuperar y potenciar a un histórico del fútbol español se convirtió rápidamente en una pretenciosa ambición por compararse con Valencia y su Roig Arena. «Vamos a construir un recinto en el puerto de Santa María. Vamos a concentrar una serie de actividades... Será un Roig Arena en grande», dijo Vizcaíno. «¿Cómo en grande? El Roig Arena ya es...», replicaba Juanma Castaño, conductor del programa.

«Tiene 18.000, y nosotros tenemos previsto... Para 40.000, la diferencia de este centro de eventos con respecto a un estadio típico es que nosotros vamos a hacer un centro de eventos desde cero donde se podrán realizar actividades deportivas, aunque no sea la función principal, con 40.000 personas. Se podrán hacer diez eventos de 4.000 personas o uno de 20.000 y cinco de 5.000. En definitiva, va a ser algo modular para que se acojan eventos en el sur de España y en el sur de Europa, como hasta ahora no se podían realizar. Eso es lo que está promoviendo el Cádiz y con otra serie de contenidos», añadió Vizcaíno.

El proyecto, que todavía no tiene nombre ni planos, está previsto que se ubique en los suelos de la Vega de los Pérez, «que son propiedad del Cádiz», aseguró el alcalde de El Puerto de Santa María. «Nosotros hemos hecho un convenio urbanístico aprobado por el pleno. Cuando hay grandes proyectos de logística, industriales o también deportivos y tecnológicos, El Puerto es el mejor sitio para para acogerlo», aseguró Beardo. Teniendo en cuenta que la población de la Bahía de Cádiz ronda las 800.000 personas, los grandes acontecimientos que planean acoger en su «Roig Arena pero en grande» sirvan para reunir no solamente a gente de Cádiz, «sino gente que se vea atraída de otras provincias».