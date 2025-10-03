La pretemporada del Léleman Conqueridor continúa en Tarragona

Eric Martín Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 02:12 Comenta Compartir

Vuelven los partidos de pretemporada para el Léleman Conqueridor Valencia. El equipo viajará este fin de semana para enfrentarse el 4 de octubre al Instercap Asisa Tarragona SPSP en el Pabellón Municipal Sant Pere i Sant Pau. Partido que arrancará a las 19:00 horas y que dirigirá por fin Emanuel Zanini tras su regreso como seleccionador de Bélgica en el Mundial.

Después de coger al equipo en las últimas jornadas de Superliga de la pasada temporada y clasificarlo a competición europea, Zanini regresa a sus funciones en Valencia. Entre medias, un parón veraniego y un Mundial en el que ha conseguido un histórico top ocho con Bélgica que terminó hace escasos días.

El entrenador ya está preparado para acompañar a la plantilla en este mes de preparación que queda por delante hasta el arranque de la Superliga 2025/2026. Hasta la fecha, Pablo Díaz se ha encargado de la gestión del grupo como asistente del propio Zanini y ha logrado alzar la Copa Comunitat Valenciana.

El sábado se repetirá un partido que se pudo ver hace poco en la inauguración del Polideportivo Nou Moles. Esta vez será el Léleman Conqueridor quien se desplace hasta tierras catalanas para jugar un encuentro de vuelta contra el Instercap Asisa Tarragona SPSP. A mediados de septiembre se vieron las caras con un resultado muy favorable para los valencianos, que por la vía rápida sentenciaron el encuentro (25-12/25-21/25-18).

El primer set fue uno de los mejores del Conqueridor en esta pretemporada y será complicarlo este 4 de octubre ante un rival que viene ya con más rodaje. Tarragona SPSP fue de menos a más en aquella ocasión y acabó ganando un tiebreak adicional que ambos equipos pactaron para aprovechar la jornada. Cabe destacar que su último partido fue ante Centurions Narbonne, equipo que también se ha enfrentado a los valencianos y contra el que cayeron con idéntico resultado, tres sets a cero.

Por su parte, los valencianos vienen de una semana de recuperación tras haberse enfrentado al Grupo Herce Soria, al Club Voleibol L'Illa Grau y al UC3M Leganés el pasado fin de semana. Tres partidos de mucha exigencia que fueron un día tras otro y en el que las sensaciones que quedaron fueron positivas. Dos victorias, entre ellas el título de Copa Comunitat Valenciana, y una derrota que se fraguó en el quinto set.

Campaña de abonados 2025/26

La temporada arrancará el próximo 25 de octubre y la campaña de abonados sigue en marcha. Una temporada ilusionante para el Léleman Conqueridor que estrena nuevo hogar con el traslado a Nou Moles y en la que competirá por primera vez en Europa. El equipo cuenta con tres tipos de abonos: un Abono Liga que incluye Superliga y Playoff por solo 80 euros; el Abono Europa, que cuenta con todos los partidos de liga, PlayOff y la CEV Challenge (100); y el Abono Premium, que tiene todos los beneficios anteriores y una de las equipaciones del club. Los interesados podrán hacer su reserva en el correo abonos@conqueridorvalencia.com o comprarlos directamente en los enlaces que facilita el club en sus redes sociales.

