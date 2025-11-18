Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Camps irrumpe tras el anuncio de Feijóo: «Queremos que se convoque el congreso»
Presentación de la final Caixa Popular de raspall femenino Pro LP

Victoria, Anabel y Laura se enfrentarán a Ana, Natalia y Patri en la final de Copa Caixa Popular de raspall femenino Pro

El título se decidirá el domingo 23 de noviembre a las 11:00 horas en el trinquet El Rullo de Riba-roja

R.D.

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:14

Comenta

La final de la Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 de raspall femenino Pro se disputará este 23 de noviembre a las 11:00 ... horas. El trinquet 'El Rullo' de Riba-roja será el escenario que dicte el equipo campeón. Las aspirantes al título serán Victoria, Anabel y Laura (Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell) y Ana, Natalia y Patri (Ayuntamiento de Rafelbunyol). Como el resto de finales disputadas de este campeonato, la partida podrá verse a través de À Punt.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  2. 2 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  3. 3 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  4. 4

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  5. 5 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  6. 6 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  7. 7

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  8. 8 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  9. 9

    La obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  10. 10 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Victoria, Anabel y Laura se enfrentarán a Ana, Natalia y Patri en la final de Copa Caixa Popular de raspall femenino Pro

Victoria, Anabel y Laura se enfrentarán a Ana, Natalia y Patri en la final de Copa Caixa Popular de raspall femenino Pro