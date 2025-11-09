Montaner y Seve remontan cuatro juegos para ganar la Copa Caixa Popular de raspall 2025 El equipo que representa al Ayuntamiento de Castelló estuvo 20-05 abajo en el marcador ante Marrahí, Lorja i Nestor, de Ontinyent

Redacción Deportes Valencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

La Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 de raspall Pro1 tiene nuevos campeones. Montaner y Seve, representando al equipo del Ayuntamiento de Castelló, se desquitaron de un mal inicio para acabar ganando la final ante Marrahí, Lorja i Néstor (Ontinyent). La pareja no bajó los brazos cuando el marcador del trinquet de Xeraco se iluminaba con un contundente 20-05 para los azules y terminó remontando para llevarse el título.

Las finales son un contraste de emociones que estallan cuando la moneda cae hacia uno de los dos colores. En el trinquet de Xeraco la reballada fue para el trío que partía con la ventaja del saque. Néstor puso el primer quinze y el último de este primer juego que no obtuvo respuesta. El trío se iba al resto y la presión pasaba a los rojos. La pareja se hizo con cierta facilidad para llegar a tener VAL pero Lorja se resistió hasta la extenuación para impedir que Seve cerrara el quinze. Como si de un mano a mano se tratara, ambos mitgers tuvieron un intercambio de golpes que cerró Montaner tras un rebote que había pegado en la llotgeta (5-5).

La pareja empezó a encontrar más soluciones gracias a un acertado Montaner que desde la otra punta del trinquet la elevaba por encima del trío. Los del Ayuntamiento de Castelló tenían VAL-15 para romper desde el resto, pero Lorja buscaba la careta para que saliera disparada y conseguía igualar el marcador. La confianza de Marrahí descargando con su saque, junto a otra acción de pilota parada puso de nuevo a su equipo por delante.

Esta oportunidad perdida acabó inclinando la final hacia los azules. El trío consiguió romper después de dos quinzes en los que la pareja neutralizó el primero y llegó a tener VAL para igualar la partida. Seve empezaba a frustrarse porque no encontraba la manera de cerrar los quinzes. Errores propios de los nervios de una final que no se notaban en un Marrahí que puso la pilota en la llotgeta para pasar al dau con ventaja de dos juegos. El equipo de Castelló continuaba sin encontrarse cómodo y terminó concediendo un juego más en una final que parecía decantada (20-05).

Las caras hablaban en ambos equipos. Los azules se relamían, pero Montaner con un saque directo sorteaba a sus tres rivales en un quinze que, aunque él no lo supiese, iba a ser el inicio de la remontada. Seve empezó a creérselo y recuperó su versión más eficaz a pesar de vivir otro mano a mano particular con un Lorja que se multiplicaba. Los rojos recortaban distancias y encaraban el siguiente juego con todo perdido desde el resto.

La presión se estaba equilibrando con los azules desesperados porque Montaner y Seve no iban a bajar los brazos, tanto fue así que acabaron rompiendo desde el resto para meterse de nuevo en la final (20-15). El desenlace iba a ser agónico para los azules que esperaban cerrar la final en cualquier momento. Alentado por los aficionados que siempre acompañan al de Almiserà, Montaner igualaba a 20 la final con un potente saque al que no pudo responder Néstor.

Después de dos meses de competición, la Copa no tenía dueño y todo se iba a decidir en el último juego. Ambos equipos se repartían los primeros quinzes con intercambios larguísimos que terminaron con el 30-30 cuando un saque del de Castelló impactó en Lorja. El tiempo se paró y Montaner dibujaba un golpe en el aire para quedarse a un quinze de lograr el título. Seve, buscando una volea complicada de devolver para Marrahí, lograba su objetivo y se giraba hacia su compañero para celebrar juntos una histórica final de la Copa Caixa Popular 2025 de raspall Pro1.

Participaron en la entrega de premios el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó; el director de Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, Paco Alos, el presidente de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho, el alcalde de Castelló, Óscar Noguera; el teniente de alcaldía de Ontinyent, Óscar Borrell; y el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell.