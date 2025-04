Ivan, Lorja y Ricardet se alzan con el título de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1

La Lliga CaixaBank de raspall masculino Pro1 tiene nuevos herederos. Ivan, Lorja i Ricardet, embajadores del Ayuntamiento de Xàbia en este campeonato, se proclamaron campeones ... este domingo en el trinquet de Oliva. El trío superó al equipo de Montaner, Seve y Nestor (Castelló) dando la sorpresa después de haber caído en dos ocasiones en la fase regular ante ellos. Los de Xàbia rompieron la condición de favorito de sus rivales para ganar la partida más importante del calendario y conquistar el título de campeones.

Ricardet consigue por fin su poker personal de Lligues CaixaBank y lo hace de nuevo con Ivan, con quien compartió título en 2023. Paco Lorja, que llegó precisamente a aquella final, por fin levanta un título que lleva años persiguiendo tras siete finales disputadas. «Sabíamos que iba a ser una final muy pesada. Nuestros rivales habían hecho una final casi perfecta y hoy también lo han demostrado. Ivan ha sacado una barbaridad y estoy muy contento de celebrar mi primera Lliga», explicaba Lorja al finalizar la partida.

La final arrancó con Montaner al dau y un juego que no terminaba de cerrarse para ninguno de los dos equipos. Los quinzes se alargaban y la presión iba de un lado a otro del trinquet. Los de Castelló impidieron hasta en cuatro ocasiones que los azules se llevaran el primer juego de la final. Más de 20 minutos de batalla se resolvieron con el primer juego para los rojos que resoplaban tras conseguirlo. En el segundo envite los de Xàbia no pudieron hacer el juego con un Iván más nervioso que fue entonándose a medida que transcurría la final.

El dau estaba dando muchos problemas y lo volvieron a notar los de Castelló. El de Ontinyent se sacaba desde el resto golpeos que ponían en pie el trinquet y tenían quinze para cerrar el Val. Seve se resistía igualando la partida pero en el segundo intento comenzaba la remontada para los azules. La presión pasaba a los de Castelló que sucumbían y perdían la ventaja para verse por detrás por primera vez en el marcador (10-15).

El trinquet de Oliva se ponía en pie para aplaudir a los dos equipos que habían hecho cuatro juegos dignos de una final que pasará al recuerdo. Montaner igualaba repitiendo el mismo golpeo desde el resto con el que Ivan puso a los suyos por delante en el juego anterior. La final estaba siendo apoteósica y los nervios se habían disuelto. El nivel de los seis protagonistas todavía deparaba un desenlace sin un claro favorito.

Con el 20-20, Ivan hacía el primero desde el resto y ponía la primera mano sobre la copa. Un golpeo de Ricardet a su compañero Lorja igualaba el marcador. Las miradas se iban al marcador mientras Ivan resolvía una situación delicada elevando un golpeo que ni un gran salto de fe de Montaner pudo devolver. Nestor volvía a aparecer para cerrar un quinze que se ganó a base de esfuerzo y la entrega que le caracteriza. La final no podía ser más igualada pero un mínimo error de Seve, que se había dejado todo estos meses para llevar a su equipo a la final, dejó una pilota que los azules no perdonaron para tener Val. Los de Xàbia no perdonaron esta vez y desde el resto celebraron el título de campeones de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1.

Las autoridades que estuvieron presentes en esta final fueron Jaime Casas, director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana; Tino Bendicho, coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana; Avelino Mascarell, diputado de la Diputació de València; los alcaldes y alcaldesas Yolanda Pastor (Oliva), Horte Gómez (Castelló), Pablo Vilar (El Genovés); y los concejales Óscar Borrell (Ontinyent) y Ferran Calabuig (Castelló de Rugat); Vicent Molines, presidente de la FPV, y los vicepresidentes y vicepresidentas Pau Gallego, Susana Martínez i Elena Gómez.

Xeraco consiguió la tercera plaza

El viernes se disputó en el trinquet Císcar de Piles la partida por el tercer puesto entre los equipos de Vicent, Canari y Ibiza (Xeraco) contra Moltó, Murcianet y Momparler (Barxeta). Los de Xeraco se llevaron la victoria por 25-10 tras un inicio igualado. Con el 10-10, Vicent se convirtió en protagonista para superar todas las líneas rivales, tanto desde el dau como desde el resto. Después de sumar hasta siete victorias consecutivas en el inicio de la Lliga CaixaBank de raspall, los de Xeraco cayeron en semifinales y se despiden de la competición como terceros.