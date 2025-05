El centenario del trinquet que fue un convento

Manises mantiene viva la pasión por la pilota a través de un trinquet centenario, que en sus orígenes fue un convento de monjas. Tres ... rehabilitaciones después, Jaume Blasco prosigue la labor que inició su abuelo Juan Blasco. Hoy esa cancha que a principio de siglo XX pasó de uso religioso a deportivo alberga la actividad de un club que ha ganado el Interpobles de galotxa en trinquet y, sobre todo, transmite ese amor por la vaqueta a una veintena de niños.

La historia comienza en 1925, cuando se decidió que ese antiguo edificio de monjas pasase a ser una instalación deportiva. Abrió el 29 de abril y mantuvo esa actividad hasta la Guerra Civil. Con motivo de aquella inauguración se disputó una partida, según reza en un azulejo fijado en la fachada, entre Faixeret de Gandia, Meseguer de Sueca y Xiquet de Simat contra Fusteret hijo, Aranda de Vallada y Fusteret de la Llosa. Cerró por el conflicto bélico y así se mantuvo hasta que apareció por allí un grupo de chavales que querían jugar a pilota. Entre ellos, Alberto Arnal, cuyo padre trabajaba en una fábrica de cerámica de Manises. Como en su pueblo no había trinquet, empezó a participar en partidas en esta localidad. Fueron los cimientos del Xiquet de Quart, una de las figuras de mediados del pasado siglo.

También es el principal pilotari de élite que se ha pulido entre los muros del trinquet de Manises , aunque no es el único: por allí han pasado Andilla I y Andilla II, Camoño, Morenet de Vilamarxant, Paquito Ferrabola... La cancha de l'Horta ha tenido en su siglo de existencia una razón de ser de hilo conductor de la pilota que regularizó por primera vez Juan Blasco.

Ampliar Alberto Arnal 'Xiquet de Quart' se formó en la cancha antes de vestir de blanco. TRINQUET DE MANISES

Él comenzó a jugar en este trinquet, que volvió a cerrar a principio de los años 80. Juan Blasco no dejó de jugar a pilota, sino que siguió con su afición en Paterna y Aldaia. Hasta que se empeñó en que la vaqueta rodara de nuevo en su localidad. Era final del siglo XX e impulsó la nueva reapertura del trinquet pero, sobre todo, la creación de un club de pilota, del que fue el primer presidente. A partir de ese momento, ese antiguo convento de monjas que hace un siglo se convirtió en recinto deportivo no ha dejado de tener actividad.

Además, el Ayuntamiento se ha implicado en mantenerlo en condiciones. En 2001 se llevó a cabo la primera reforma y, dos décadas después, se decidió que el trinquet necesitaba un nuevo lavado de cara. «Es un proyecto que yo me encontré ya en marcha, que ya era necesario», comenta la concejala de deportes en Manises, la atleta Yurena Hueso, a quien la pilota en cierto modo ha conquistado: «Hay un grupo de madres que juegan y me invitaron a probar... aunque me recomendaron que siendo deportista de élite mejor que no por el riesgo de lesiones. Pero cuando me retire me apunto seguro».

Esa labor que inició Juan Blasco la prosigue ahora si nieto, que preside un club que tiene unas 40 personas, de las que la mitad son niños y niñas. «Tenemos una escuela que lleva Xavi Suay, que tiene titulación de educación física. Sobre todo estamos centrados en las modalidades de escala i corda y galotxa», precisa Jaume Blasco.

Ahora tienen el trinquet recién estrenado y, a la vez, centenario. A finales de abril se conmemoraron esos 100 años de actividad en un acto en el que tuvieron lugar varias partidas entre los alumnos de la escuela. Como fin de fiesta hubo una de élite. Además, se ha conmemorado ese siglo de existencia de la cancha con una exposición con material relacionado con el Trinquet Juan Blasco. Sí, con todo merecimiento, el pleno del Ayuntamiento aprobó en 2015 rotular la cancha con el nombre del primer presidente del club de pilota local.