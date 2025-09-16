El GT World Challenge trae a Valencia partidos de fútbol con coches, carreras de Porsche y espectáculos de drift El fin de semana pone el broche final a la temporada 2025 de la competidísima Sprint Cup y presenta el espectacular ROOW, un evento que convierte la cita en mucho más que una simple exhibición de coches

El circuito Ricardo Tormo acoge este fin de semana del 19 al 21 de septiembre la penúltima prueba del GT World Challenge powered by AWS, que pondrá el broche final a la temporada 2025 de la Sprint Cup. Con seis equipos en la lucha por el campeonato absoluto y los títulos de las categorías Gold Cup, Silver Cup y Bronze Cup todavía en juego, la cita de Valencia promete ser decisiva.

El programa deportivo se completará con las carreras de apoyo de la GT2 European Series, la Porsche Carrera Cup France y la Clio Cup Series. Las entradas tienen un precio de 30€ para todo el fin de semana y 20€ por día, con acceso gratuito para los menores de 12 años acompañados de un adulto.

Pero además el circuito de Cheste ofrecerá un espectáculo pocas veces antes visto, ya que el GT World Challenge llegará acompañado de un evento diferente que ha sido bautizado como ROOW y que es mucho más que una simple exhibición de coches. Se trata de un evento que fusiona automovilismo, cultura y entretenimiento y que convierte al espectador en protagonista.

Partidos de 'fútbol con coches'

Los asistentes podrán, por ejemplo, sentir la potencia de un GT3 a bordo de un Hot Lap conducido por pilotos profesionales. Y eso no es nada. A las tradicionales competiciones se suman espectáculos de drift, carreras internacionales de GT3, GT2, Porsche Carrera Cup France y Clio Cup Series, además de actividades creadas para la comunidad: desde karts y fórmulas hasta partidos de «fútbol con coches».

Streamers, youtubers y tiktokers serán parte activa del evento, compartiendo contenidos en directo desde el paddock y participando en las pruebas en pista. Y cuando caiga la noche, el asfalto se convertirá en escenario: el trapero KIDD KEO encabezará el concierto incluido en la entrada general, sin coste adicional.

Uno de los espacios más innovadores será la Expo Selecta, una muestra con proyectos singulares del mundo del motor: restomods eléctricos, prototipos hiperdeportivos, creaciones universitarias e incluso vehículos impresos en 3D, seleccionados por un jurado de expertos.

Los aficionados podrán disfrutar también del tradicional pit walk durante la pausa del mediodía (sábado a las 13:05 y domingo a las 12:30), además de una variada oferta gastronómica, zona infantil, tiendas de merchandising e incluso barbería.

En total, más de 120 expositores premium, shows de drift y stunt, acceso al paddock, food trucks y un gran concierto forman parte de una propuesta que destaca por su experiencia 360°, combinando motor, cultura urbana y tecnología bajo una misma entrada.

Porsche, Mercedes-AMG, Lamborghini, Ferrari...

En el plano deportivo será la cuarta ocasión en la que la GT World Challenge visite el trazado de Cheste, tras hacerlo en 2021, 2022 y 2023. La ronda decisiva del GT World Challenge verá a 40 coches luchando para terminar la temporada en lo alto... Y más de la mitad de la parrilla tiene una oportunidad de conseguir un título.

La temporada 2025 de Sprint Cup ha alcanzado un nivel de competitividad sin precedentes, con siete ganadores distintos en ocho carreras y seis fabricantes en la lucha por el título. Charles Weerts/Kelvin van der Linde (BMW) llegan como líderes, seguidos muy de cerca por Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe (McLaren), además de candidatos con Porsche, Mercedes-AMG, Lamborghini y Ferrari.

Hasta la fecha, en las seis carreras disputadas en el Circuit Ricardo Tormo, Mercedes-AMG suma tres victorias absolutas, mientras que Audi, BMW y Ferrari tienen una cada uno.