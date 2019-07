La valenciana Marta García logra su primera victoria en las W-Series Marta García. / REUTERS/Kai Pfaffenbach «Es mi primera victoria en monoplazas. Lo primero que he pensado al cruzar la meta es en mi familia, que lo ha dado todo» EFE Sábado, 6 julio 2019, 22:09

La piloto valenciana Marta García ha logrado este sábado su primera victoria en las W-Series femeninas de automovilismo al ganar desde la 'pole' y de principio a fin la cuarta prueba puntuable, disputada en el circuito alemán Norisring, cerca de Núremberg.

La piloto de Gandia, de 19 años, se hizo por la mañana con su primera 'pole position' y por la tarde estrenó su palmarés de victorias en la primera edición del certamen.

Marta García ganó en el Norisring de principio a fin por delante de la neerlandesa Beitske Visser y la británica Jamie Chadwick, que lidera el campeonato.

Chadwick, ganadora en Hockenheim y en Misano, comanda la general con 83 puntos, 10 más que Visser y 23 de margen sobre la española, que sigue tercera en el campeonato.

García empezó el campeonato con un tercer puesto en Hockenheim y siguió con un cuarto en Zolder y un sexto en Misano. Este sábado firmó su primera victoria.

«El fin de semana no arrancó de la mejor manera porque en la primera sesión de entrenamientos libres no me sentía cómoda. Aun así logramos una mejora importante en la segunda sesión de entrenamientos libres, que estuvo muy reñida, y me quedé a sólo tres décimas del mejor crono», explicó García.

«Por la noche trabajamos con mi ingeniero, analizamos todos los datos, y llegamos esta tarde con ganas de darle la vuelta a la tortilla», agregó.

«La calificación ha sido como un sueño. Progresando en cada vuelta. Y la carrera ha sido esencial. Defender la frenada en la horquilla era lo más importante. Era una parte capital de la carrera. Eso me ha permitido controlar la carrera de principio a fin. Sabía que Visser estaba intentando llegar. Cada dos vueltas iba controlando por el retrovisor. Pero al final hasta he logrado la vuelta rápida», dijo.

«Es mi primera victoria en monoplazas. Lo primero que he pensado al cruzar la meta es en mi familia, que lo ha dado todo. Detrás de cada carrera que arranca , hasta llegar a la victoria, es todo sacrificio. Quiero ir carrera a carrera, no perder el norte, pero no descarto nada», señal+o una exultante Marta García.

La quinta y penúltima prueba de las W-Series se disputa el 20 de julio en el circuito neerlandés de Assen.