Strauven consigue en Cheste el título de la Fórmula 4

El piloto belga Thomas Strauven es el nuevo campeón de España de Fórmula 4 tras su victoria en la primera carrera del certamen que ... se ha celebrado en el Circuit Ricardo Tormo en el marco del NAPA Racing Weekend.

Strauven se ha llevado el título después de un inicio del fin de semana perfecto. El piloto del equipo Griffin Core by Campos Racing ha sido el autor de la pole position por delante de su compañero de equipo Jan Przyrowski. En la salida de la carrera, Strauven ha superado al polaco y ha liderado desde la primera curva la larga fila de 35 monoplazas.

Por detrás, la pareja de pilotos de MP Motorsport ha estado luchando por la tercera posición del podio, que ha sido para el neerlandés Ean Eyckmans por delante de su compatriota Rene Lamers. El piloto del Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo Nacho Tuñón ha sido el mejor español. El joven asturiano ha terminado décimo segundo.

Thomas Strauven, de 17 años de edad, ha ganado en ocho de las carreras celebradas hasta el momento. Con cinco carreras por disputar, se lleva el título que en años anteriores han celebrado Mattia Colnaghi, Theophile Nael, Nicola Tsolov, Dinalo Van't Hoff, Kas Havertkort o Franco Colapinto.

Borja García y Alejandro Barambio, campeones

En la cita del Campeonato de España de GT, el mejor ha sido el Porsche del valenciano Borja García y el conquense Alejandro Barambio, que han dominado la carrera de principio a fin. Con esta victoria, la pareja de GT Corse ya son, por segundo año consecutivo, campeones de España de GT.

En la carrera de la Toyota GR Cup Spain, la victoria ha sido para Marcos de Diego tras un espectacular mano a mano con Himar Acosta en las primeras vueltas de la prueba. El líder de la general Daniel Losada les ha acompañado en el podio.

La acción continúa en la jornada del domingo con otras cuatro carreras en el Circuit Ricardo Tormo y con entrada libre para todos los aficionados que tendrán la oportunidad de ver desde la Tribuna de Boxes las carreras y visitar el paddock para observar de cerca el trabajo de pilotos y equipos.