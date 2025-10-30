Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la luz cambia este jueves 30 de octubre: las horas más caras y las más baratas para usar los electrodomésticos
Yolanda Muñoz y Germán Gómez observan el cauce del barranco de Sechara, a pocos metros del parking del Circuit más cercano a la entrada principal del recinto. Irene Marsilla

«Salí con la certeza de buscar el cuerpo de un compañero»

El jefe se seguridad del Circuit de Cheste, Germán Gómez, rememora un año después de la trágica cómo fue el rescate de un operario al que se daba por muerto: «Se cortó la llamada y vimos como el coche era arrastrado por la corriente»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:32

Comenta

A las seis de la tarde de hace justo un año, este miércoles 29, el Circuit Ricardo Tormo de Cheste ya era, literalmente, una isla. ... Al norte, el barranco del Poyo ya se había desbordado y, al sur, el de Sechara también había mutado en un mar que arrancaba todo lo que se ponía en su camino en el aparcamiento principal del circuito. Bloques de hormigón de cuatro toneladas incluidos. Al este y al oeste, esas dos barrancadas habían provocado el colapso de los accesos. Ese es el panorama que se encontró Juanma Fernández, un operario de seguridad del Circuit, que en ese instante estaba intentando acceder a las instalaciones con su coche. Una media hora antes, el jefe se seguridad del Ricardo Tormo ya había ordenado cerrar las puertas y prohibido que las 120 personas que en ese momento se encontraban trabajando dentro se marcharan a casa. Una acción que les salvó la vida, aunque en ese momento nadie era consciente de la magnitud de la tragedia que les estaba, literalmente, rodeando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  2. 2 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  3. 3 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  4. 4

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política
  5. 5 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  6. 6

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  7. 7 Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana
  8. 8 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  9. 9

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  10. 10

    Una orden de Abascal llevó a Vox a tumbar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Salí con la certeza de buscar el cuerpo de un compañero»

«Salí con la certeza de buscar el cuerpo de un compañero»