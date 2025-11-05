Quiles llega a la carrera de Portugal como aspirante al subcampeonato

El CFMOTO Gaviota Aspar Team encara el último doblete de la temporada con la ilusión de seguir sumando grandes resultados. Máximo Quiles sigue con la ... misma ambición y en Portimao está dispuesto a regresar al podio, algo que no ha logrado desde el Gran Premio de Japón. El piloto español fue séptimo en la última cita, disputada en Malasia, lo que le valió para confirmarse matemáticamente como el mejor debutante de la categoría.

Con tan solo 17 años y en apenas 16 carreras (se perdió cuatro de ellas a comienzos de este año), Quiles ya ha conseguido ocho podios, incluyendo dos victorias, y dos poles. A falta de dos carreras por disputarse, el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team tiene hambre de más y buscará ampliar esta lista en los grandes premios de Portugal y Valencia. Por otro lado, el equipo volverá a contar en sus filas con la presencia de Dennis Foggia, que ya se encuentra recuperado después de perderse las dos últimas carreras. El italiano quiere volver a las primeras posiciones en un circuito en el que ha subido al podio en varias ocasiones (fue segundo en 2020 y 2021). Con 94 puntos, ocupa la decimocuarta posición de la clasificación.

Máximo Quiles logró uno de sus grandes objetivos de este año en Malasia, pero todavía tiene un reto por el que luchar: el subcampeonato de Moto3. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team, que ocupa la tercera posición en la clasificación general, ha visto como su distancia con Ángel Piqueras ha aumentado hasta los catorce puntos después de que el español subiera al podio en Sepang. Piqueras suma un total de 251 puntos, mientras que Quiles alcanza los 237. Ambos son ya los dos únicos candidatos para pelear por el subcampeonato. David Muñoz era el otro piloto con opciones matemáticas de alcanzar la tercera plaza, pero tras confirmarse que no regresará en lo que resta de temporada, solo podrá optar a la cuarta posición. Igualmente, el campeón del mundo José Antonio Rueda tampoco competirá en las dos citas que quedan por disputarse después de que sufriera un fuerte accidente con Noah Dettwiler justo antes de comenzar la anterior carrera.

Máximo Quiles: «Llegamos muy motivados a Portugal. Las últimas carreras no fueron como queríamos así que tenemos muchas ganas de terminar con buen sabor de boca. Haber conseguido el título de «Rookie» del año es algo muy bueno y estoy muy contento por ello, aunque terminé la carrera un poco frustrado por el resultado. Ahora intentaremos luchar por el subcampeonato porque tenemos posibilidades, pero el principal objetivo es disfrutar en las dos últimas carreras. Ya no tengo la presión de ser el mejor debutante; si se puede conseguir el subcampeonato será genial, pero quiero terminar el año con buen sabor de boca y disfrutando con el equipo».

Dennis Foggia: «Estoy contento de volver a competir después de estas dos semanas, estoy mucho mejor y tengo ganas de correr de nuevo en un circuito que siempre se me ha dado bien. Quiero cerrar la temporada con un buen resultado».