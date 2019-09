«Tengo potencial para llegar a la Fórmula 1,pero ahora hay que desarrollarlo» «Está complicado porque también necesitas un gran apoyo económico. Al final es lo de siempre», reconoce la valenciana Marta García, piloto de monoplazas MOISÉS RODRÍGUEZ GANDIA. Lunes, 23 septiembre 2019, 00:49

Marta García representa el futuro del automovilismo español. Del visionario anhelo de Bernie Ecclestone de que algún día haya al menos una mujer en la parrilla de la Fórmula 1 se gestó las W-Series, primer campeonato de monoplazas estrictamente femenino. La gandiense, única española en el certamen, ha quedado cuarta en la primera edición del certamen y en 2020 aspirará a la victoria. Lo compaginará con sus estudios de publicidad y relaciones públicas, carrera universitaria que inicia este curso y a la que concede dos utilidades: le puede ayudar en su trayectoria como piloto y por si algún día esta faceta no le da para ganarse la vida.

-Estuvo a punto de dejar de correr, pero en 2019 y gracias a las W-Series el nombre de Marta García es cada vez más conocido...

-Sí. Yo empecé a correr con diez años, que fui a un circuito y me gustó. Preguntamos si había competición, nos dijeron que sí y mi padre me compró un kart para entrenar. Hice la Fórmula 4 con Renault, pero dejé de formar parte de su estructura a final de 2017. En 2018 no tenía presupuesto e hice cinco carreras del Campeonato de España de karting. Si no salía nada para 2019 tenía decidido dejar de competir. Empezaron a contactar con nosotras de las W-Series en septiembre de 2018 y gracias a eso estoy corriendo.

-Cuando salió de Renault parecía que se le cerraba una importante puerta de acceso a la Fórmula 1. ¿Cómo se lo tomó?

-Salí un poco por resultados. Te pedían estar entre los tres de cabeza y eso el primer año es difícil... además había que poner dinero y económicamente no era posible. Tampoco estaba tan baja anímicamente, tenía esperanzas de que me pudiera salir algo para correr.

-¿Entonces no sintió como si se acabara el mundo la posibilidad de dejar de correr?

-No me afectó la salida de Renault. Lo de 2018 sí, porque no sabía si podría seguir compitiendo, algo que es lo que más me gusta y a lo que he dedicado tantos años y esfuerzo.

-Con las W-Series, ¿ha llegado a donde quería o es una etapa más?

-No es la meta que quiero alcanzar obviamente, sino un trampolín hacia otras categorías como la F3, la F2 y, bueno... la Fórmula 1.

-No quería pronunciarlo...

-Sí, bueno... las W-Series me han ayudado bastante porque no tienes que pagar y dan premio económico. El año que viene intentaré hacer otro campeonato con ese dinero.

-Ha acabado cuarta... declaró que intentaría acabar tercera...

-Bueno, el objetivo inicial era estar entre las cinco primeras...

-Pero luego habló de ser tercera.

-Obviamente siempre intentas ganar, pero mi objetivo era estar entre las cinco primeras, así que quedando cuarta estaba contenta. Llegué a Brands Hatch tercera pero la cuarta, Alice Powell, es inglesa. Se lo sabía bien y yo contaba con ese hándicap. Yo no conocía la pista y me cuesta adaptarme a circuitos rápidos. Sabía que me enfrentaba a un fin de semana difícil, pero ella había tenido mala suerte en dos carreras. La clasificación hasta entonces no era realista.

-El objetivo de 2020 ya sí será ganar...

-Sí, lógicamente. Este ha servido para coger experiencia y el objetivo del próximo año deberá ser mayor, luchar por el campeonato.

-Este año se ha hecho muy corto...

-Han sido seis carreras, que creo que para un primer año ha estado bien. Esperemos que amplíen el calendario y de este modo haya más posibilidades.

-Es positivo que compartan fin de semana con el DTM, ¿pero no sería necesario que alguna carrera coincidiera con la F-1?

-Obviamente, sí. Estaría bien que compitiéramos el fin de semana de alguna carrera de Fórmula 1, porque va muchísima gente. Nos daría visibilidad y encontrar patrocinadores sería más fácil.

-Se nota que va a estudiar publicidad... en las fotos de las W-Series siempre está en primera fila...

-(Ríe) Puede ser... Yo casi siempre estoy con Vicky, la italiana. Al principio sólo conocía a Carmen Boix (la otra valenciana que participó en el proceso de selección), pero en Almería ya no estaba. Desde entonces suelo ir más con Vicky y Francesca, la otra italiana.

-¿Cómo llevan eso de que al final todas son rivales, que buscan un mismo objetivo de destacar y tener oportunidades en otras categorías de monoplazas?

-Puedes tener amistad fuera de la pista y después competir en el circuito. Creo que no hace falta tener una mala relación.

-¿En qué punto estamos para que a las mujeres pilotos se les perciba como un deportista más?

-A ver, no hay muchas mujeres a las que les guste el mundo del motor, por eso hay pocas en las competiciones de monoplazas. Creo que las que estamos en las W-Series tenemos talento y Tatiana Calderón, que corre en la F2, puede estar arriba. A las que estamos se nos debe respetar y se nos respeta. Al principio era más complicado cogerse en el karting, cuando veían una chica trataban de sacarla de pista y cosas así.

-¿Le ha sucedido algo así?

-Sí, cuando yo empecé a competir a nivel internacional. Ahora hay un pontón en el kart que si te tocas con otro piloto, se cae y te penalizan. Los rivales cuando me veían y no me podían adelantar, intentaban darme un pequeño toque para echarme de pista. Ahora eso no ocurre.

-¿Qué falta para normalizar al 100% la presencia de la mujer?

-Yo es que lo veo normal. Al final a la mayoría de los hombres les gustan los deportes de motor. A las chicas que estamos nos gusta lo que hacemos y se nos respeta.

-Este año ha hecho el selectivo... tiene claro que debe contar con un plan B por si no puede ganarse la vida compitiendo.

-Sí. El mundo del motor es muy complicado, dependes del dinero y necesitas mucho apoyo. Si quieres correr la F3 precisas casi un millón de euros y no hay muchos patrocinadores. Estudio para contar con algo por si alguna vez me quedo sin ayudas para seguir corriendo.

-¿Por qué publicidad?

-Realmente no sabía qué estudiar. Pensé en derecho, pero concluí que no lo podría compaginar muy bien porque hay mucha materia. Entonces busqué algo diferente, que me ayudase un poco con lo que hago. Y vi publicidad y relaciones públicas. Estuve mirando el plan de estudios y en general me gustó.

-El inglés no lo dominará mucho...

-¡Sí! Lo hablo desde pequeña. Compitiendo a nivel internacional es necesario. También sé hablar en italiano. Es importante porque si llegas a las W-Series sin el inglés estás un poco muerto.

-Con los estudios y los entrenamientos, ¿cómo se ha confeccionado el cuadrante para este curso?

-Aparte de estudiar ahora, lo que hago es entrenar. He estado los dos últimos años en el CAR de Sant Cugat. Igual entreno una hora y cuarto o así diarias. Luego hago ejercicios de fuerza para cuello, hombros y tal, que se nota bastante. También realizo trabajo de resistencia, de reflejos y un poco de todo.

-¿Cuál es la máxima G que ha soportado en el cuello?

-No lo he medido... En estos coches no hay tanta carga aerodinámica. Tatiana Calderón, que está en F2, me comentó que el cuello le ha aumentado en 13 centímetros.

-Hace poco más de un año, participó en un reto que se hizo viral que consistía en grabarse saliendo del asiento del copiloto de un coche en marcha, bailar una canción y volver al vehículo. Le criticaron mucho por eso, pero no retiró el vídeo de internet.

-Recuerdo que estaba con mi hermana en la oficina de mi padre u nos aburríamos. Dijimos de hacerlo en un parking donde no pasa gente. Lo subí para que lo vieran también mis seguidores, reírnos un poco y todo eso. Luego hubo comentarios de que era malo porque salió en la tele gente quejándose. Desde el principio decidí hacerlo y no lo iba a quitar.

-Las redes sociales son peligrosas...

-Hay gente que te apoya y otra que no, pero es que además no te conocen. Cada uno tiene su opinión.

-¿Tiene carnet de conducir?

-Sí.

-Pero, ¡anda que no ha conducido años sin tenerlo!

-¡Claro! Lógicamente he llevado el kart. Luego he conducido el de mi padre en algún paddock o circuito.

-¿Aprobó a la primera?

-Sí, el teórico y el práctico.

-¿Dónde se ve en unos años?

-Yo quiero llegar a la Fórmula 1, pero ahora es muy difícil. Hace falta mucho apoyo económico. El año que viene volveré a hacer las W-Series, donde intentaré conseguir un buen resultado y un buen premio para, con ese dinero, hacer la FIA F3 en 2021. Pero tengo que llegar preparada, no de cualquier manera.

-Hablaba de las W-Series como un trampolín... ¿será 2020 entonces su segundo y último impulso en este campeonato?

-Creo que sí. Este año era para cogerse y el que viene, para estar entre los tres primeros. Luego, si tengo el presupuesto y me veo preparada quiero hacer la F3.

-Este campeonato femenino es necesario, pero al final las mujeres piloto deben demostrar su calidad en las competiciones mixtas...

-¡Claro! Esto es un poco una preparación. Han contactado con las mujeres que corremos. Alice no competía desde hace cinco años, yo ahora lo hacía en karting... Esta es una competición para ver quién tiene talento para luego dar un salto a una categoría mayor. Hay que dar un salto ya compitiendo con los hombres.

-¿Se ve siempre en los monoplazas o contempla probar con otras competiciones, como el Dakar?

-Nunca digo no a nada. Si llega una propuesta interesante, se piensa.

-¿Pero ha probado ya algo distinto, como carreras de resistencia?

-No. Hice una carrera de resistencia con karts, poca cosa, de tres o cuatro horas. Pero no digo que no.

-¿Y las motos?

-Eso ya es otra cosa. Probar una moto, sí, pero para competir, no.

-De la conversación me quedo con el respeto con el que habla cuando se le menciona la Fórmula 1...

-A ver, es que se trata de un paso bastante grande. Al final llegar es haber alcanzado un sueño y eso es algo muy difícil porque necesitas un gran apoyo económico. En definitiva, lo mismo de siempre.

-¿Qué necesita para llegar?

-Sin dinero no vas a ningún sitio. Pero sin preparación tampoco vas a llegar a la Fórmula 1.

-¿Tiene nivel?

-Ahora mismo no. Tengo 19 años y me falta mucha preparación. Estoy en las W-Series, he de correr la F3, la F2, hacer buenos resultados y demostrar que estoy ahí. A día de hoy no estoy preparada, quién sabe si dentro de cinco o seis años.

-Entonces se ve con potencial...

-Sí, potencial para llegar a la Fórmula 1 veo que tengo, pero luego hay que desarrollarlo. Si no, no vas a ningún sitio. Tienes que mejorar en cosas, prepararte físicamente, mejorar en la conducción, incluso en comer de una forma saludable.

-¿Come de forma saludable?

-Eso lo llevo un poco mal, ¿ves? Pero eso es potencial: llegar a comer bien cuando aún no lo estoy haciendo.

-¿En qué ha cambiado en el paso del karting a los monoplazas?

-Empecé con los monoplazas en 2017, pero al final fue sólo un año, y llevaba año y medio sin coger uno. Eso se nota. Necesito hacer muchos kilómetros. Este año no ha estado mal, ahora sé en qué trabajar.

-¿En qué ha de trabajar?

-Creo que las pistas más rápidas y más técnicas aún no las controlo bien. Tengo que ganar confianza.

-¿Cuántas horas duerme al día?

-Ocho, quizás ahora en vacaciones más. Antes de una carrera, seis son pocas, por lo menos necesito siete.

-Pues con la universidad lo va a tener complicado...

-Tampoco es eso. Las clases son por la mañana, luego a entrenar, y tengo la tarde para estudiar.