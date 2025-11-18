Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Camps irrumpe tras el anuncio de Feijóo: «Queremos que se convoque el congreso»
Participantes del mundial. LP

Más del 50% de la parrilla del ha rodado en el Aspar Circuit

El trazado valenciano se ha consolidado como punto de referencia para los pilotos de MotoGP, Moto2 y Moto3

R. D

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:39

Comenta

Durante toda la temporada, el Aspar Circuit ha reafirmado su posición como uno de los centros neurálgicos del motociclismo mundial. En el transcurso de este año, más de la mitad de los pilotos que componen la parrilla de MotoGP, Moto2 y Moto3 han entrenado en sus instalaciones. El circuito fundado y dirigido por Jorge Martínez «Aspar», cuatro veces campeón del mundo, se ha convertido en escenario habitual de entrenamientos privados y jornadas de preparación para pilotos de todas las categorías. Durante algunos días, el trazado ha reunido a más de 15 pilotos mundialistas rodando simultáneamente.

Entre los datos más destacados del año, el Aspar Circuit ha visto rodar en su pista a los tres campeones de la temporada (Marc Márquez, Diogo Moreira y José Antonio Rueda), así como a cuatro de los cinco campeones de MotoGP en activo: Marc Márquez, Jorge Martín, Fabio Quartararo y Joan Mir. Un hecho que refuerza su papel como punto de encuentro privilegiado para los protagonistas del campeonato.

Julio García Gimeno, Director General Aspar Circuit: «Nos enorgullece ver cómo el Aspar Circuit se ha consolidado como referencia para los mejores pilotos del mundo. Este reconocimiento es fruto del esfuerzo constante de todo nuestro equipo y de la pasión con la que trabajamos cada día para ofrecer un entorno en el que entrenar al máximo nivel». Con su pista principal de 2.200 metros, la pista de karting, pista de tierra y de tecnificación, además de amplias zonas de paddock, boxes, museo y restaurante con vistas al trazado, el Aspar Circuit combina las condiciones ideales para la práctica profesional del motociclismo con un espacio de ocio y formación accesible a todos los públicos.

