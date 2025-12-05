La Nucía se prepara para el final del Autonómico de Trial este fin de semana Hasta 10 pilotos nucieros participarán en los «Dos días del InterOpen de Trial»

Un año más, «La Nucía, Ciudad del Deporte» acoge el final de la temporada del trial autonómico. El municipio alicantino será sede de las dos últimas pruebas del «Campeonato de Trial de la Comunidad Valenciana, InterOpen de Trial» el domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Serán dos jornadas de alto nivel, con zonas diferentes cada día y con puntuación independiente, permitiendo así que La Nucía decida la mayor parte de los títulos autonómicos de trial esta temporada y que haya un gran espectáculo.

Las zonas de estos «Dos días del InterOpen de Trial de La Nucía» han sido organizadas por equipo Off Road La Nucía y la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana con la colaboración de Generalitat Valenciana, Fundación Trinidad Alfonso- Comunitat de l'Esport, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de La Nucía. El paddock estará ubicado en el parking del Pabellón Muixara, así como también la salida. En total habrán 12 zonas de competición el domingo mientras otras 10 zonas el lunes, y la entrada para el público será libre y gratuita.

Categorías convocadas y pilotos de La Nucia participantes

Las categorías convocadas para los «Dos días del InterOpen de Trial de La Nucía» son: Alevín, Juvenil, Cadete, Junior, TR-3B, Féminas, TR4, TR5, TR-2B, TR1, TR2, TR3, TR-4B, C. Clásicos, C. Máster, Pos. Amarillo, Pos. Azul, Pos. Verdes, Pre-75, Pre-80 y C. Trialeros. Entre los más de 50 pilotos que ya se han inscrito a los «Dos días del InterOpen de Trial de La Nucía», cabe destacar a los 10 pilotos nucieros que competirán en casa: Joan González (Junior), Joan López (TR1), Fernando Simó (TR3), César Alberto (TR3), Rubén Molina (TR4), José Luis Monreal (TR4), Javier Fernández (TR4), Vicente Sanchis (TR5), José Ramón Martínez (Clásicos) y Pablo Hurtado (TR4).

Esta doble prueba de La Nucía cerrará la temporada de trial autonómico 2025, despidiendo la temporada y decidiendo la mayoría de los campeones de las diferentes categorías.