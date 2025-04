Los valencianos arrasan en Catar

Victoria de foto-finish de Ángel Piqueras en Moto3

Después de 16 vueltas de la carrera de Moto3, todo se decidió en los últimos metros de la recta de Catar. La aspiración le dio al valenciano Ángel Piqueras ese extra de velocidad para situarse en paralelo a Taiyo Furusato y superarle por un exiguo margen de 9 milésimas. Un suspiro con el que el piloto de Ayora se situaba como nuevo líder de la general de la categoría pequeña, entre otras cosas porque en el inicio de la última vuelta se le rompió la moto al que hasta este gran premio era el dominador de la clase ligera, el sevillano José Antonio Rueda. La carrera de Moto3 arrancó con los últimos rayos de sol cayendo sobre el trazado catarí, con mucho calor (33 grados de temperatura en el ambiente y 42 sobre el asfalto), pero también mucho viento, que daba especialmente de cara y que provocaba que el ritmo de carrera no fuera especialmente rápido y que las aspiraciones fueran muy potentes. Dos de los hombres rápidos de la categoría se descartaron de inicio, por sendas sanciones que arrastraban de los entrenamientos, Álvaro Carpe y Adrián Fernández; y otros dos tuvieron un incidente en carrera y también se borraron, David Muñoz y el italiano Foggia, que acabó por los suelos. Ese incidente acabó de romper el grupo delantero, donde quedaron escapados cinco pilotos. La carrera se iba a decidir con los últimos rayos del sol, con la temperatura del asfalto cayendo a marchas forzadas y el quinteto de cabeza que no se daba tregua, con Rueda siempre en las primeras posiciones. Sin embargo, el piloto andaluz no tuvo ni la fortuna ni la mecánica de su lado y justo cuando cruzaba la penúltima vez por la línea de meta su KTM dijo basta y se tuvo que retirar. Quedaban solo cuatro pilotos en la pelea por la victoria y el japonés Furusato se situaba en cabeza y daba un cambio de ritmo, Piqueras se pegó a su rueda buscando su oportunidad en la recta, pero no contaba con que su compañero de equipo, Yamanaka, le atacara en esa última curva. El valenciano recalculó su trazada, pero salió con suficiente velocidad para recuperar la segunda posición y tomar esa aspiración ganadora de la Honda de Furusato, que fue la que definitivamente le dio el triunfo, por apenas 9 milésimas, con Yamanaka tercero, mientras que el australiano Kelso que se tenía que conformar con la cuarta plaza. Segunda victoria de la temporada para Piqueras, las mismas que Rueda, y solo un punto separa a los dos españoles en la lucha por el título de Moto3.