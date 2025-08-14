MotoGP se reinicia en Austria

Jesús Gutiérrez Jueves, 14 de agosto 2025, 18:17 | Actualizado 19:10h. Comenta Compartir

A pie de los Alpes austriacos, la localidad de Spielberg acoge el circuito de mayor altitud del campeonato, el Red Bull Ring, con 677 metros sobre el nivel del mar y dibujado sobre la ladera de una montaña, lo que hace que la diferencia entre el punto más elevado y el más bajo del circuito sea de 65 metros. También es el trazado con menos curvas del calendario, solo diez, lo no ha impedido que en su asfalto se hayan vivido duelos decididos en el último giro. Que se lo pregunten a Marc Márquez, que durante tres años consecutivos (entre 2017 y 2019) fue derrotado por Andrea Dovizioso, dos veces, y por Jorge Lorenzo, en una ocasión. Lo que tenían en común sus rivales entonces era que pilotaban la moto roja, la misma que ahora lleva el piloto de Cervera.

En esta pista Ducati ha dominado con puño de hierro, ganando todos los años desde que el circuito austriaco regresó al calendario en 2016. Entre esta racha de victorias se intercalan dos triunfos de KTM en 2020 y 2021, los años de la pandemia en los que el Red Bull Ring acogía doble cita, el GP de Austria y el de Estiria. Lo que está claro es que el rapidísimo trazado alpino se adapta como un guante a la moto italiana y que es uno de los pocos escenarios donde Marc Márquez todavía no ha ganado en su dilatada carrera.

«Creo hoy me han hecho mil veces esta misma pregunta», comentó ayer el líder de MotoGP cuando le cuestionaban sobre si podría inaugurar su palmarés en el Red Bull Ring. «Aquí he perdido varias veces contra las motos rojas, ahora yo piloto una moto roja. No sé si voy a ser capaz, pero iremos a por la victoria, aunque no es el objetivo principal. El objetivo es tratar de retomar el campeonato con la misma inercia positiva que tenemos en las últimas carreras. Al final, 120 puntos pesan más que una simple victoria», añadió.

Lanzado hacia el título

Hay que recordar que Márquez se fue al parón veraniego con la mejor dinámica posible, después de lograr el doblete en los últimos cinco grandes premios y disparar su ventaja en la clasificación hasta los 120 puntos con su hermano Álex y 168 con su compañero Bagnaia. Más de tres y cuatro grandes premios de margen, cuando quedan diez por disputarse. Un escenario que le hace empezar a pensar en utilizar la calculadora. «El hecho de empezar esta segunda parte con tanta ventaja significa que al único al que se le puede escapar el campeonato es a mí. Tendré que controlarme a mí mismo porque no se puede ser el más rápido en todos los entrenamientos y carreras», analizó Márquez en relación a su ventaja.

El rival que más cerca está en la clasificación, su hermano Álex, deberá cumplir con una sanción de vuelta larga en la carrera del domingo que arrastra del último fin de semana de competición, donde se fue al suelo junto a Joan Mir. El pequeño de los Márquez es consciente de que el título está casi imposible, «a veces, ni haciendo el mejor gran premio posible y clavándolo todo, es suficiente para ganar a Marc», así que su objetivo pasa por tratar de conservar esa segunda posición frente a Pecco Bagnaia que le daría el subcampeonato.

El italiano llega a una de sus pistas favoritas, donde ha ganado en los últimos tres años, y partirá a priori como el principal escollo para que Marc inscriba su nombre en el palmarés del Red Bull Ring. Otro italiano que llega con la flecha para arriba es Marco Bezzecchi, el rival que más ha incordiado al de Cervera en las últimas carreras. Sin olvidarse de Pedro Acosta, que en el último fin de semana antes del parón firmó su mejor resultado del año y corre en casa, ya que tanto su marca, KTM, como su patrocinador principal, Red Bull (dueño del circuito), son austriacos. «Hay algo más de presión, ya que ves todas las gradas están pintadas de naranja, vienen los jefes de KTM y los de Red Bull... Pero al final, hay que intentar dejar eso en segundo plano», señaló el Tiburón de Mazarrón.

Otro que correrá en casa será Maverick Viñales, que regresa después de haberse perdido los dos últimos grandes premios por una fractura del hombro izquierdo. Y el que está deseando tener un fin de semana normal, sin ruedas de prensa extraordinarias ni que todos los focos apunten sobre él, es Jorge Martín. El madrileño ha gastado buena parte de su tiempo de vacaciones en su recuperación física y quiere seguir dando pasos hacia delante en esta segunda mitad de temporada. «De aquí a final de año quiero pelear por alguna victoria y podios, ese es el objetivo porque tengo que sacar algo de este año, no quiero correr por correr», explicó. Quizás todavía sea precipitado pensar en que este fin de semana pueda pelear por todo el vigente campeón del mundo, aunque en Austria consiguió su primera victoria en la categoría de MotoGP.