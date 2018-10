MotoGP A Márquez se le sale el hombro en la celebración El piloto español tuvo que tirrse al suelo para que se lo colocaran en plena vuelta de honor COLPISA Madrid Domingo, 21 octubre 2018, 09:36

Cada vez que Marc Márquez conquista un títuo mundial hay una celebración especial preparada. En Motegi no faltó, pero antes de que se llevara a cabo, se produjo una situación curiosa en la vuelta de honor.

Mientras Marc había parado con varios miembros de su equipos para comenzar la hiesta, el español fue felicitado por Scott Reding y a Marc Márquez se le salió el hombro. Al darse cuenta tuvo que echarse al suelo y rápidamente se lo colocaron.

Así se lo confirmaba él mismo a Movistar MotoGP tras la ceremonia del podio. «Lo de tirarme en el suelo no formaba parte de la celebración. Se me ha salido el hombro y todo durante la celebración. Suerte que estaban ahí Álex (su hermano) y José (su preparador de motocross) y me lo han colocado».

Todo quedó e uina anécdota, porque reconoció que «los bailes de esta noche no los perdonaremos eso sí».

Márqeuz desveló que deberá pasar por el quirófano por esta lesión que arrastra durante toda la temporada: «Ahora sí habrá que operarlo pero ya tenía cita con Mir para diciembre, chapa y pintura pero ahora hay que celebrarlo», expresaba entre risas un eufórico Marc.