Marco Morelli vuelve al Aspar Team para competir en el Mundial El piloto argentino formará equipo en 2026 con Máximo Quiles y completará, por primera vez, un equipo compuesto por cuatro pilotos procedentes del Aspar Team Junior

Manuel Campos Martes, 9 de septiembre 2025, 12:44

Marco Morelli volverá al Aspar Team en 2026 para competir en el Mundial de Moto3. Morelli, de ascendencia argentina, completa la alineación de un CFMOTO Aspar Team que, por primera vez en su historia, contará con cuatro pilotos formados en el Aspar Team Júnior. Morelli será compañero de Máximo Quiles en Moto3, mientras que David Alonso y Dani Holgado continuarán formando equipo en Moto2.

El debut de Morelli como piloto de velocidad llegó a mediados de 2017, nada más cumplir diez años y de la mano del Aspar Team Junior en el Campeonato de España de 85GP. En su primera carrera, Morelli fue quinto. Ese mismo año se perdería la última prueba del campeonato, donde le sustituyó su próximo compañero de equipo David Alonso.

En 2018 Morelli ya pudo competir durante toda la temporada: logró siete podios en ocho carreras y terminó tercero en un año en el que el campeón fue Alonso. Desde entonces, el argentino ha continuado su formación en PreMoto3, en la European Talent Cup, en la Rookies Cup y en el JuniorGP. Actualmente, compagina estas dos últimas categorías con el Mundial de Moto3, donde debutó con una decimotercera plaza en el Gran Premio de Chequia.

Jorge Martínez «Aspar»: «Es un orgullo poder decir que el proyecto que arrancamos hace casi diez años, de trabajar con los pilotos desde la base, nos ha llevado a contar en 2026 con cuatro pilotos que han competido con nosotros previamente en el Aspar Team Júnior. Los hemos visto crecer, les hemos ayudado a brillar y el próximo año queremos pelear por grandes objetivos con todos ellos. Me alegra dar la bienvenida a Marco Morelli, que inició su carrera en velocidad con nosotros en 2017. Creemos que es el momento perfecto para que haga su debut como piloto permanente en el Mundial y le vamos a dar todas las herramientas posibles para que continúe creciendo».

Marco Morelli: «Estoy muy contento de poder correr el año que viene con el CFMOTO Aspar Team y de volver a un equipo que es casi una familia, sobre todo después de haber pasado juntos dos años en 2017 y 2018. Tengo muchas ganas de comenzar este nuevo reto, creo que 2026 será un buen año. Espero poder trabajar bien tanto con mi equipo técnico como con mis compañeros de equipo, con Jorge y con Nico, y dar el máximo de mí durante todo el año para buscar los mejores resultados»

