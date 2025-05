Marc Márquez llega líder a Silverstone para romper una racha

Jesús Gutiérrez Jueves, 22 de mayo 2025, 20:12 | Actualizado 20:17h. Comenta Compartir

Con Marc Márquez, un piloto que ha logrado 65 victorias en la categoría reina del Mundial de motociclismo desde que debutase en 2013, es difícil encontrar un trazado donde sume muchas temporadas consecutivas sin ganar. De hecho, antes de comenzar este 2025 solo había tres circuitos donde el español sumaba más de una década sin ganar. Uno era Catar, que ya desbloqueó hace algo más de un mes; y los otros dos son Mugello y Silverstone, donde sus últimos triunfos datan de 2014. En la pista inglesa ha cosechado sus peores resultados desde entonces, con un solo podio en los últimos diez años. Fue una segunda plaza amarga en 2019, porque perdió un duelo sobre la misma línea de meta frente a Álex Rins por un escaso margen de 13 milésimas.

Desde aquella temporada, la última en la que el de Cervera se coronó campeón de MotoGP, su bagaje es muy pobre. Dos retiradas, otra vez que no pudo disputar el GP por lesión y el cuarto puesto del año pasado como único resultado destacable. «Está claro que no es uno de mis mejores circuitos», comentó Marc Márquez durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña. «Sé por qué no he tenido resultados en los años pasados y trataremos de evitarlo este fin de semana, pero no voy a contarlo antes de la carrera porque mi hermano, aunque quizá ya lo sabe, y mi compañero de equipo lo sabrían», comentaba entre risas el español. Si tantas veces se ha dicho que donde él marca la diferencia es en las curvas a izquierdas, un trazado con tantas curvas largas y a derechas no es el que mejor se adapta a su estilo.

Tras el último fin de semana en Le Mans, en un domingo loco marcado por las condiciones meteorológicas. El ocho veces campeón del mundo amplió su ventaja en la general sobre su hermano Álex, hasta los 22 puntos, y sobre Bagnaia, hasta los 51. El pequeño de los Márquez sumó su primer fallo de la temporada en la cita francesa y quiere resarcirse en un circuito que, en teoría, le es más favorable. «En realidad, fue un fin de semana con muchas cosas positivas y solo una negativa, la caída, pero en agua es una lotería. Hay que mejorar esas sensaciones en mojado, porque fui muy incómodo y me sentía un pasajero encima de la moto. No tenía el control», comentaba el segundo clasificado en el campeonato.

El tercer elemento, Bagnaia, está atravesando una situación de crisis porque no acaba de sentirse rápido con la Ducati y además ve como su compañero de equipo arrasa un fin de semana sí y otro también. El italiano hizo autocrítica en Silverstone, donde tratará de reencontrarse con su mejor versión: «Tenemos que empezar de cero y recordar que no se me ha olvidado ir en moto, solo estamos trabajando para resolver todos nuestros problemas».

El caso Martín

Al margen de lo deportivo, de lo que más se habló en el paddock de Silverstone fue de la situación de Jorge Martín en Aprilia, después de conocerse las intenciones del piloto madrileño de abandonar su equipo a finales de este 2025; y del contundente comunicado emitido por la marca italiana, donde indicaba que el contrato «debe ser respetado por ambas partes hasta su vencimiento a finales de 2026».

Pocos se han querido mojar sobre el tema, aludiendo a la falta de información al respecto. «Prefiero esperar hasta que Martín hable sobre el tema para saber realmente qué es lo que ha sucedido y qué no», evitaba Marc Márquez posicionarse al respecto. Con la misma cautela se expresaba Bagnaia, aunque en su caso sí que se posicionaba del lado de la marca: «Si firmas un contrato, tienes que respetarlo, no es correcto salirse de él». La otra vía era salirse por la tangente, como hizo Pedro Acosta, que está en una situación parecida a la de Martín, ya que podría acabar antes de tiempo su vínculo con KTM. «Demasiados problemas tengo yo ya con lo mío. En mi caso, tenemos otro año más de contrato y estamos trabajando para subir el nivel y llegar dónde deberíamos estar», comentó el murciano.

Se da la circunstancia de que el amigo íntimo de Jorge Martín en las carreras está este fin de semana en Silverstone. Se trata de Aleix Espargaró, probador de Honda, que disputará este gran premio como 'wild card'. En su día reconoció que hizo mucho para que el campeón del mundo recalara en la que era su marca, Aprilia, y muchos le señalan ahora como uno de los instigadores de que Martín quiera cambiar la MotoGP italiana por la Honda. Algo de lo que el piloto de Granollers se defiende.

«Igual que yo apreté muchísimo a las dos partes para que Jorge fuera a Aprilia, os puedo garantizar que absolutamente cero le he dicho a Jorge que sea el momento de ir a Honda, porque sigo pensando que la segunda mejor moto a día de hoy es la Aprilia. No hay nada que me gustara más a mí que ver a Jorge triunfar en Aprilia. El día de mañana, veremos». Aleix dejaba en el aire el futuro de Jorge a largo plazo. Pero a medio y corto no se sabrá nada hasta que hable el protagonista, que de momento ha decidido mantenerse en silencio.