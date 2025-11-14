Cómo llegar al circuito de Cheste y qué horas hay que evitar Domingo de velocidad y espectáculo en Cheste con asistencia masiva prevista

Miles de aficionados en las gradas del circuito Ricardo Tormo de Cheste

Jaime Vázquez García Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:41

Con el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana 2025 a la vuelta de la esquina, miles de aficionados se preparan para vivir un fin de semana lleno de emoción en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde se esperan alrededor de 200.000 personas durante el fin de semana, por lo que conocer cómo llegar y qué horas evitar se ha convertido en clave para disfrutar al máximo del último gran premio de la temporada.

¿En qué vehiculo?

Moto

La opción más cómoda y rápida. Hay zonas de aparcamiento reservadas, guardacascos y facilidades para motoristas (solo rutas A y C).

Tren

La línea C-3 de Renfe Cercanías conecta Valencia (Estación del Norte) con el apeadero cercano al circuito. Desde allí, hay unos 10 minutos caminando hasta la entrada. La línea solo opera hasta el circuito; localidades posteriores como Cheste o Chiva no están disponibles por daños en la vía.

Bus

La novedad del BusForFun ofrecerá rutas directas desde distintas localidades de Valencia y alrededores. Se operará según demanda, con hasta 400 autobuses disponibles. Los buses tendrán carril preferente y estacionamiento junto al circuito.

Taxi

Acceso reservado para taxis, lo que permite entrar y salir rápidamente. Compartir taxi con otros aficionados reduce el coste.

Coche

No es la opción recomendada por el tráfico esperado. Si se opta por esta vía, conviene salir con tiempo y llenar el coche para mayor eficiencia.

Rutas de acceso

RUTA A

Principal acceso desde la salida 334 de la A‑3. Dirigida a Tribuna de Boxes, Naranja, Amarilla, PMR, Palcos VIP, Paddock, Media Center y motos. Pasa por el Centro de Acreditaciones y la rotonda de la entrada principal.

RUTA B

Exclusiva para taxis. Acceso desde la salida 340 de la A‑3 por CV‑374 y CV‑383 hasta el apeadero de Renfe, conectando con la entrada de público y gradas.

RUTA C

Acceso trasero desde la salida 332 de la A‑3. Para Tribunas Azul, Verde, Roja y motos. Recorre CV‑374 y CV‑383.

RUTA D

Desde el Parque Empresarial de Cheste, también por la salida 332 de la A‑3. Destinada a Tribunas Roja y Blanca y vehículos acreditados; no recomendable para motos.

