Jaume Masià logra su primera victoria en el Mundial de Supersport

Alberto Martínez de la Calle Valencia Sábado, 17 de mayo 2025, 22:20

Jaume Masià ha saboreado por primera vez la gloria en el Mundial de Supersport. El de Algemesí firmó una espectacular remontada en la primera ... carrera del Round de la República Checa, disputado este fin de semana en el Autodrom Most. Una prueba que se resolvió 'in extremis', en la última vuelta. Con las revoluciones al máximo, el valenciano adelantó al turco Can Oncu en la curva 20 para alzarse con la victoria y vivir una jornada memorable.

De esta forma, Masià da un golpe sobre la mesa en el Mundial de Supersport, la segunda categoría de Superbikes. Un triunfo con el que refrenda las buenas sensaciones que ya transmitió en Cremona, donde se subió al podio. El piloto del Orelac Racing VerdNatura se impuso en la primera carrera del fin de semana superando a Can Oncu y al francés Lucas Mahias. Su extraordinaria maniobra en la curva 20 de la última vuelta le permitió colarse por el interior para arrebatarle la primera plaza al turco. Masià, quien partía desde la decimoquinta posición de parrilla, ha deleitado con una remontada antológica para sumar su primer triunfo en una categoría a la que acaba de llegar. Ya en la primera vuelta, adelantó ocho posiciones. Las caídas de Booth Amos, Valentino Debise y Manzi dejaron la batalla por la primera posición entre Mahias, Masià y Öncu. El de Algemesí fue el más fuerte y este domingo, como premio, partirá desde la pole en la segunda carrera del Round de la República Checa. El valenciano se erige en el sexto español que gana en el Mundial de Supersport por detrás de Rubén Xaus, Pere Riba, Joan Lascorz, Manu González y Adrián Huertas.

