GP de España Dani Pedrosa: «Es la primera vez que estoy en una carrera como espectador» Dani Pedrosa, durante el GP de España de la temporada pasada. / Afp A partir de este viernes la curva 6 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto llevará su nombre BORJA GONZÁLEZ Jerez de la Frontera Jueves, 2 mayo 2019, 20:32

Dani Pedrosa regresó al Mundial este jueves en Jerez. Lo hizo para recibir uno de los cinco galardones del 'II Premio del Motor Ciudad de Jerez', también para la ceremonia de re nombramiento de la curva 6 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que desde mañana llevará su nombre. Y lo hizo ya en calidad de piloto de pruebas de KTM, un trabajo que aún no ha podido empezar a desarrollar (o por lo menos en su plenitud, después de la operación a la que tuvo que someterse en febrero en la clavícula derecha), y en el que se le verá actuar por primera vez este fin de semana, ya como ex piloto mundialista.

-¿Cómo se siente? Le acaban de dar un premio y el viernes de Jerez se cierra poniéndole su nombre a la curva seis.

Me genera mucha ilusión la curva y el premio que me han dado. La verdad, lo de la curva me impresiona, porque es un circuito que siempre, desde pequeño, ha sido de los más importantes de todo el calendario y tener una curva en él hace mucha ilusión.

-¿Cómo imagina ese acto en el que pondrán su nombre a la curva y el reencuentro con la afición este fin de semana? Aquí le vimos llorar en lo alto del podio en 2017…

Es verdad. Va a ser especial. Cuando estás en la posición que estoy ahora, noté enseguida tras la última carrera que los comentarios de la gente son un poco diferentes a cuando estás en activo. Vengo con ganas, porque no estoy en un circuito desde Valencia y el ambiente de Jerez siempre lo he disfrutado muchísimo cuando era piloto, incluso con presión o en posición de estrés, así que ahora, sin esa presión y sin ese estrés, quizá lo disfrute más.

-¿Se ve extraño al estar aquí de paisano y sabiendo que no rodará durante todo el fin de semana?

(Sonríe). Sí, sí, es muy raro, porque siempre que he estado lesionado antes no he estado presente en las carreras. Es la primera vez que estoy en una carrera como espectador más que como piloto. Es un poco raro.

-¿Qué es lo que más echa de menos de la vida de piloto?

Hombre, ganar. Eso es lo que más se echa de menos, pero ha sido una poca especial después de la última carrera. Tampoco me he sentido en buenas condiciones para hacer cualquier cosa. De momento, todo muy normal.

-¿Cuándo tiene previsto compartir pista con el resto de MotoGP en algún test?

Todavía no está la fecha. Había alguna noticia que decía que iba a entrenar aquí, pero no estaba previsto. Todavía tengo que pasar la revisión de los tres meses, que es de aquí a unos días. A partir de ahí podré hacer algún plan.

-¿Sigue el campeonato desde casa y, en tal caso, cómo lo ve?

Claro que lo sigo. Es difícil decir cómo está, porque sólo han pasado tres carreras, pero es muy parecido de momento al año pasado. Sí que he visto más cambios en Moto3 y Moto2 con la Q1 y la Q2, sin hacer antes la FP4. Es muy diferente mirarlo desde casa pero, de momento, bien.

-¿Qué valoración hace de la KTM que ya probó aquí en diciembre?

No puedo hablar de eso.

-¿Y del proyecto?

Se irá viendo poco a poco. Ya se están viendo cosas y se están haciendo cosas. Todavía no he podido yo probar. De momento está Kallio haciendo mucho trabajo y vamos a intentar ir avanzando poco a poco.