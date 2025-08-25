Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo y tormentas en la Comunitat
Marc Márquez, tras su victoria en Hungría. Bernadett Szabo / Reuters
Análisis

La cuenta atrás para el noveno Mundial de Marc Márquez

Después de sumar un nuevo pleno en el Gran Premio de Hungría, el piloto español podría consumar su reconquista de MotoGP en la cita italiana de Misano, en el mes de septiembre

Jesús Gutiérrez

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:11

Recién iniciada la segunda mitad de la temporada, el Mundial echó a rodar de nuevo con el doblete centroeuropeo en Austria y Hungría, que ... ha tenido un denominador común. Triunfos absolutistas del tirano actual de MotoGP, Marc Márquez. Unos números de récord para el de Cervera, unidos a un bajón de resultados de sus rivales (su hermano Álex y su compañero de equipo Pecco Bagnaia), que le permitirían asegurar matemáticamente el que sería su noveno título mundial, séptimo en la clase reina, dentro de dos semanas en el Gran Premio de San Marino, cuando todavía queden por delante seis citas por disputarse. O lo que es lo mismo, 222 puntos en juego. Esa es la ventaja que deberá tener Márquez tras concluir la carrera dominical de Misano para proclamarse campeón de 2025 por la vía más rápida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  2. 2 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  3. 3 La ley que permitirá que nuevos hogares con dos hijos pasen a ser familia numerosa espera en el Congreso
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Una mañana en la piscina La Hípica de Valencia: la mejor opción si buscas tranquilidad
  6. 6 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  9. 9 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  10. 10 El superordenador dictamina qué tres equipos descenderán: así quedarían Valencia CF y Levante UD

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La cuenta atrás para el noveno Mundial de Marc Márquez

La cuenta atrás para el noveno Mundial de Marc Márquez