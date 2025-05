Rueda también sabe ganar saliendo último

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 25 de mayo 2025, 15:16 | Actualizado 19:04h. Comenta Compartir

La carrera de Moto3 se presentaba más abierta que nunca por la sanción al dominador de la categoría, José Antonio Rueda, al que los comisarios habían mandado al fondo de la parrilla tras un toque con Ángel Piqueras en los entrenamientos del sábado. El sevillano pasaba de estar en la pole a tener que remontar desde la última posición, pero demostró que ahora mismo está un paso por delante del resto de rivales, porque le costó muy poco reengancharse en la parte alta de la carrera y cuando atacó en el tramo final apenas encontró oposición.

Desde la posición 26ª de la que partía a la 18º en apenas unas curvas, pero quedaba mucha faena todavía para llegar a la parte delantera, donde el manchego David Almansa lideraba la carrera, aunque también arrastraba una sanción de los entrenamientos, pues tenía que hacer una vuelta larga, que cuando completó paso de primero duodécimo. Aprovecharon esa situación dos rookies, Álvaro Carpe y Máximo Quiles, para alternarse en la cabeza de la tabla.

Las fuertes rachas de viento complicaron mucho las cosas con las ligeras monturas de Moto3 e impidieron cualquier tipo de escaramuza por delante, porque el rebufo hizo que se igualaran las velocidades en recta. Lo intentó el australiano Kelso, tercer clasificado del Mundial, y se cayó, y poco después también se fue al suelo David Muñoz, tras un toque con el italiano Lunetta, al que sancionaron por la acción.

Estos incidentes también facilitaron la remontada de Rueda, que ya estaba con los mejores antes del ecuador de la carrera y se tomó un respiro antes de pasar al ataque. Hasta que no quedaban tres vueltas no cogió el liderato y entonces lanzó su ataque. «Había gastado muchas energías en las primeras vueltas y me tomé un respiro. Luego apreté en las últimas vueltas porque no quería llegar en un gran grupo detrás». Dicho y hecho, el sevillano hizo un cambio de ritmo y solo le pudo seguir Quiles, que intentó un ataque a la desesperada en la última vuelta, pero que se acabó conformando con la segunda plaza y su primer podio mundialista. «Me he puesto un poco nervioso al final y no sabía muy bien donde atacar. Todavía necesito más experiencia en la categoría», reconoció el joven talento murciano.

Mientras el triunfador de Silverstone celebraba la victoria por delante, su principal rival por el título, Piqueras, se iba al suelo tras un toque en la última curva con Furusato, al que sancionaron por la acción. El cero del valenciano le da un amplio colchón de 54 puntos a Rueda, después de sumar su quinta victoria de la temporada en siete carreras.

