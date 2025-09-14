Victoria de campeonato para José Antonio Rueda

Jesús Gutiérrez Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:06 | Actualizado 13:10h. Comenta Compartir

Octava victoria de la temporada para José Antonio Rueda y quizás la más importante y celebrada. Por cómo llegó, después de un magistral adelantamiento de última curva a Máximo Quiles, y porque cortaba una racha de tres carreras en la que su único rival por el título, Ángel Piqueras, le iba recortando la ventaja en la general. Golpe en la mesa por tanto del piloto sevillano, que abre de nuevo una brecha de más de tres carreras en la clasificación, 75 puntos cuando restan 150 en juego.

Un domingo en el que Rueda el máximo favorito por ritmo, pero que no pudo escaparse porque se encontró en la primera parte de la carrera con un peleón Joel Kelso, que se mantuvo al frente hasta la séptima vuelta. Ahí llegó el primer ataque del líder que se puso en cabeza y estiró un grupo que ya por entonces se había reducido a seis unidades. Uno de los teóricos favoritos y potenciales rivales, David Muñoz, cometió un error en la quinta vuelta y se fue largo, perdiendo sus opciones y condicionando también la carrera del 'poleman' Valentín Perrone, que se le había visto muy fuerte este fin de semana.

El cambio de ritmo de Rueda, con el que se llevó a Kelso, dejó al cuarteto trasero cortado. Con Quiles haciendo de puente en la tercera posición y Piqueras sufriendo por no descolgarse en la sexta, con evidente falta de potencia en las rectas, donde no podía seguir el rebufo de los que le precedían.

Precisamente fue Quiles el que consiguió cerrar ese conato de escapada entre los dos primeros y otro rookie, Perrone, el que desató las hostilidades a tres vueltas del final. A partir de ese momento, hubo varias alternativas en cabeza, con Rueda, Kelso, Perrone y Quiles, batallando en cada curva y permitiendo que Adrián Fernández y Piqueras se reengancharan a la lucha por la victoria en la penúltima vuelta.

El último giro lo arrancó Quiles en cabeza y con Perrone dejándose todas sus opciones tras irse largo en la curva 12. El murciano cerraba todos los huecos por delante, pero no impidió que Rueda se metiera por dentro en la última curva y le robase la cartera. Para lograr una victoria épica, liderando el triplete español con Quiles y Fernández en el podio, con Piqueras finalmente quinto.

Temas

Moto3