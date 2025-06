El Aspar Team, con todo a punto para brillar en el Gran Premio de Aragón

David Alonso y Dani Holgado afrontan esta semana la segunda cita en territorio español de esta temporada. El Gran Premio de Aragón, que rozará el ... lleno en sus gradas, ofrecerá un bonito escenario para disfrutar de un nuevo fin de semana en el que el CFMOTO Inde Aspar Team quiere mostrar nuevamente su mejor versión.

El hispano-colombiano David Alonso llega en su mejor momento después de conseguir su primer podio en la categoría intermedia en el pasado Gran Premio del Reino Unido, en el que fue tercero e incluso peleó por la victoria con pilotos más experimentados. Senna Agius y Diogo Moreira fueron primero y segundo respectivamente en una prueba en la que el otro integrante del equipo, Dani Holgado, no pudo puntuar después de una carrera complicada. Holgado sabe lo que es subir al podio en Aragón, donde consiguió hacerlo además por primera vez como piloto del Mundial, en 2022. El piloto del CFMOTO Inde Aspar Team, pese a que no puntuó en Silverstone, no agacha la cabeza y se toma cada fin de semana como una nueva oportunidad de seguir aprendiendo. Para su compañero David Alonso, conseguir un podio en Aragón sigue siendo una cita pendiente. El colombiano solamente ha corrido allí en el marco del Mundial en 2024, en una carrera en la que fue cuarto después de salir de la pole. Las buenas sensaciones de las últimas citas solo son un reflejo del gran trabajo que el actual campeón de Moto3 está realizando junto con el equipo en su año debut en Moto2.

A Aragón llega como líder Manu González, aunque tras su caída en el Reino Unido ha visto cómo se reducía su ventaja con respecto al segundo, Aron Canet, que fue cuarto en la última carrera pese a pasar como líder por meta en el inicio de la última vuelta. Jake Dixon, tercer clasificado, tan solo pudo ser undécimo ante la afición local. Los pilotos del CFMOTO Inde Aspar Team ocupan la primera y la segunda posición en la pelea por el título de debutante del año. En la general, Holgado es decimotercero y Alonso, decimoquinto.