Alex Márquez: «Estábamos mejor de lo que los resultados decían»

Alex Márquez, celebra la victoria en el GP de Francia. Lideró el triplete español en el podio de Moto2, una categoría en la que los nuestros no ganaban desde Japón en 2017, y en la que no hacían un pleno desde Aragón en 2013

-¿Cómo es posible que se esté 25 grandes premios sin ganar y, de repente, primero, segundo y tercero?

Hay países que están más tiempo sin victorias así que podemos estar contentos (sonrisas). Son rachas, y también pasó en Moto3 que hubo una racha parecida, o en Moto2, cuando Tito -Rabat-, que veníamos de una muy buena, de Pol, de Marc, pero son cosas que pasan y esperemos que cambien a partir de ahora.

-¿Cambia el panorama y el campeonato con esta victoria?

Sí, sobre todo después de Jerez, en donde estaba enfadado, pues fue una cuestión de mala suerte o decepción, como se quiera llamar. Pero el equipo me reforzó mucho al tener esas ganas y lo que transmitimos. Estábamos muy motivados y lo intentamos hasta el último momento y ese es el espíritu de este equipo, que tiramos hasta el último momento, aunque en las primeras carreras estábamos mejor de lo que los resultados decían y en Jerez ya estuvimos fuertes durante el fin de semana pero no pudimos rematar. Y aquí ha sido un poco igual, el viernes estábamos muy bien de ritmo, en agua lo salvamos más o menos, y hoy hemos hecho una carrera muy inteligente y muy buena y si queremos optar al título al final este es el tipo de carreras que tenemos que hacer.

-¿Tiene la sensación de haber dado hoy un salto de calidad?

Es un poco también de auto confianza, de creer que eres rápido hasta el final. A veces las dudas no son buenas y menos cuando vas encima de la moto, vas al límite y te pillan los de detrás; pero hoy he creído en mí mismo. La única diferencia con otros circuitos ha sido que he disfrutado mucho encima de la moto, sí que iba al límite pero me lo estaba pasando muy bien, iba jugando con ella, me acompañaba, que eso es lo más importante, no luchaba contra la moto y esa es la diferencia respecto al año pasado. Creo que tenemos una base, sobre todo desde Jerez, muy buena.

-¿Está en el sitio ideal y con el equipo ideal?

Sí, sí, de eso estoy seguro, desde la pretemporada me siento así, sobre todo David (García), mi técnico, me aporta confianza y hace que me lo crea, y eso es muy importante; cuando hacemos un cambio me da esa confianza que hace falta y hoy ha pasado un poco eso en el warm up, que con el neumático blando yo no funcionaba y con el duro no lo tenía claro pero en parrilla lo hemos puesto y él me ha dicho: 'sal, seguro que va bien'. Y cuando sales con esa presión con la cabeza pensando en que tienes que estar muy concentrado y adaptarte, funciona mejor.

-¿Qué le ha dicho su hermano Marc?

Nada. Chillar, como siempre: bueno, los dos chillábamos y nada, muy bien y ya está.

-KTM ha traído mejoras: ¿vale el colchón de la Kalex?

Sí, sí, eso que ya lo tenemos de ventaja, pero habrá que ver ahora cómo van en circuitos más rápidos, menos de 'stop and go', cómo son Mugello y Montmeló, porque normalmente en circuitos así Binder es muy rápido, sobre todo Binder; así que seguro que les ayudan las mejoras, que no creo que sean solo de pilotaje pero habrá que ver cómo están en Mugello y cómo confirman esa evolución. Pero ya vimos en Jerez que dieron un paso adelante.