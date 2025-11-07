Mikkelsen arrolla en el Clasificatorio del Rallye La Nucía El piloto noruego partirá como primero de la carrera. Le seguirá Iván Ares en la segunda posición y Álvaro Muñiz desde la tercera

Redacción Deportes Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:42

Esta mañana ha comenzado la acción con el TCC de Bolulla-Tárbena (4,49 km.) en el que Andreas Mikkelsen ha sido el más rápido con un tiempo de 2:51:135, seguido por Iván Ares (+0,1 segundos), y Álvaro Muñiz (+1,3 segundos). Tras la calificación, el contingente se ha desplazado a l'Edifici dels Esports donde se ha realizado la rueda de prensa de elección de puesto de salida y Mikkelsen ha elegido salir primero y abrir esta trigésimo primera edición.

Ayer por la tarde la plaza de Les Nits reunió a toda la caravana de vehículos inscritos para la Ceremonia de Salida del 31º Rallye La Nucía. Durante el acto los aficionados al mundo del motor pudieron acercarse a sus ídolos y recoger autógrafos y fotografías. Tras la presentación, los 77 vehículos fueron pasando por el arco recibiendo el simbólico banderazo de salida.

En esta Ceremonia de Salida participaron Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, y Bernabé Cano, diputado de Deportes y alcalde de La Nucía. También estuvieron presentes Vicente Cabanes, director del Rallye, los alcaldes de diferentes municipios por donde pasa el rally y concejales de La Nucía.

El Rallye de La Nucía- Trofeo Costa Blanca comienza hoy y recorrerá 12 tramos en dos jornadas: viernes y sábado. Por décimo año la provincia de Alicante cuenta con una prueba del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), el cual está organizado por la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV), la FIA, el IIRT y el Automóvil Club AIA, con la colaboración de la Diputación de Alicante, la Comunitat de l'Esport, la Generalitat Valenciana, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de La Nucía.

Los diez pilotos más rápidos

Tras la acción de esta mañana, el orden de salida de los tres primeros se conforma por Andreas Mikkelsen como el «poleman» de la carrera, seguido por Iván Arés y Álvaro Muñiz. Por otra parte, el Top 10 de la clasificación ha sido completado por Efrén Llarena, Philip Allen, Pepe López, Javier Pardo, Jorge Cagiao, Unai de la Dehesa y Miguel Fuster.

Hoy por la tarde, a las 14,50 horas comenzará con los tramos Pinos-Xaló (15,81 km.), Pego-Vall d'Ebo (10,68 km.) y Castells-Famorca-Fageca-Quatretondeta (14,92 km.). Estos tramos se realizarán en doble bucle, realizándose la «segunda vuelta» de noche, a partir de las 20 horas.

El sábado 8 de noviembre comenzará la jornada a las 9,15 horas con el TC7 Benassau-Gorga (10,01 km.), TC8 Penáguila-Relleu y TC9 Guadalest-Callosa d'en Sarrià (TC+ de 7,61 km.). Por la tarde, a partir de las 14 horas, se repetirán estos tres tramos. El rallye finalizará en La Nucía, donde se entregarán los trofeos a las 19,15 horas en el pabellón Muixara. En total se recorrerán más de 643 kilómetros de rallye de los cuales 161 serán de competición en los 12 tramos cronometrados.

Subcampeonato «en juego»

En juego está el subcampeonato del S-CER entre Pepe López (Hyundai) y Javier Pardo (Skoda). Cabe destacar también la presencia del piloto «local» Miguel Fuster, que competirá «en casa ante su afición» con un Alpine.

Entre los ganadores históricos del Rallye de La Nucía, encontramos a: Alberto Monarri en 2016, Iván Ares en 2017, Miguel Fuster en 2018, Pepe López en 2019, José A. «Cohete» Suárez en 2020, Surhayen Pernía en 2021, Pepe López en 2022, «Cohete Suárez» en 2023, y Robert Virves en 2024 (primer estonio en ganar el Rallye).

El Rallye de La Nucía se podrá seguir en directo por el canal de Teledeporte de TVE y como novedad en DAZN también, durante el sábado 8 de noviembre, ya que se retransmitirá en directo el último tramo del Rallye: Guadalest-Callosa d'en Sarrià.