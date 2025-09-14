Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Vuelta llega a Madrid acorazada y entre un sinfín de protestas propalestinas
Marta García alza los brazos en el podio junto a su compañera, Vanina Ickx. LP

Marta García se convierte en la primera mujer de la historia en ganar una prueba de la Le Mans Cup

La piloto de Denia se luce en Silverstone junto a su compañera, Vanina Ickx

Manuel Campos

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:01

La piloto de Denia Marta García y su compañera de equipo, Vanina Ickx, se han proclamado vencedoras de la carrera de Silverstone de la Michelin Le Mans Cup.

Con este triunfo, Marta se convierte en la primera mujer en ganar una prueba de este campeonato y, además, en la primera española en hacerlo.

El bólido de Marta García. LP

La Michelin Le Mans Cup es la antesala de las 24 Horas de Le Mans, considerada la cita más prestigiosa del automovilismo mundial. El formato de este certamen exige que cada coche esté pilotado por una dupla compuesta por un piloto de categoría Bronze y otro de categoría Silver.

La carrera no estuvo exenta de dificultades. Vanina Ickx recibió una penalización de diez segundos por un error en la salida. Poco después, tras el relevo, Marta sufrió un toque con otro competidor que la sacó de pista y le caló el motor.

A pesar del contratiempo, la española logró reincorporarse y desplegó un ritmo sólido y constante que le permitió recuperar terreno y mantener el liderato cuando el hasta entonces líder cometió un error decisivo.

La última cita del calendario se celebrará en Portimão, donde Marta García cerrará la temporada antes de definir su futuro deportivo y elegir equipo para el próximo año.

