El Gobierno inyecta dos millones al circuito de Montmeló y se olvida de Cheste pese a los daños de la dana

Hubo una pintada en la entrada a la capital del Turia que sintetizaba como ninguna otra el agravio que tradicionalmente ha sufrido la Comunitat con ... sus vecinos del norte: 'Barcelona 92- Valencia 0'. La actualidad, en ocasiones, proporciona motivos para reproducir ese mensaje. El Gobierno acaba de conceder dos millones de euros al circuito de Montmeló para gastos de funcionamiento y posicionamiento para el Gran Premio de España de Fórmula 1, la única cita de la prestigiosa competición en España. El próximo año se suma Madrid con un trayecto urbano.

La ayuda al circuito catalán contrasta con el olvido que sufre el trazado valenciano, uno de los enclaves afectados por la dana del pasado octubre. La dirección calculó unos daños de 11 millones de euros a los que se suman otros gastos por la cancelación de la prueba del Mundial de Motociclismo y otros eventos deportivos. Desde entonces han recibido dos millones del Consorcio. Esta cantidad se ha completado recientemente con otro ingreso de 1,5 millones. Pero estas aportaciones nada tienen que ver con inyecciones directas por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo dependiente del Ministerio de Educación.

La Generalitat no ha mantenido una actitud pasiva frente a esta acuciante necesidad de caja. Todo lo contrario. No hay que olvidar que el circuito Ricardo Tormo se encuentra gestionado por una empresa pública. Así, el pasado mes de enero, el director general de Deportes, Luis Cervera, envió una carta a José Manuel Uribes, presidente del CSD, para buscar la empatía ante la delicada situación que atraviesa al trazado valenciano. Al parecer, hubo conversaciones en las que se trasladó empatía y voluntad de colaborar. Pero eso no se ha materializado y Valencia, de nuevo, reúne argumentos para la queja.

Ocho meses después del envío de la carta, el dinero no ha llegado. En aquella comunicación se recordaba que desde el primer día se estaba «trabajando en el acondicionamiento y preparación de las instalaciones y en un plan de recuperación progresivo de la actividad deportiva que terminaría con la celebración de la última prueba del mundial de MotoGP el próximo mes de noviembre». Un evento que se mantiene en el calendario y que pone punto final a la temporada en el mundo de las dos ruedas. Es la gran fiesta del motociclismo y deja un reguero de millones en toda la provincia. De hecho, el circuito renovó su compromiso con la organización, la empresa Dorna, hasta 2031. El trazado valenciano acoge una prueba de la máxima competición desde hace 26 años. Se da la circunstancia de que la empresa adelantó un millón y medio de euros para costear parte de los desperfectos de la dana.

El circuito admitía en la carta al CSD que los trabajos pendientes «no solo deben limitarse simplemente a recuperar la instalación sino que deben pasar por la mejora de la misma en términos de seguridad y eficiencia». De momento, es la Generalitat la que costea el agujero de 9,5 millones entre lo aportado por los seguros y la factura de los desperfectos. La ayuda directa del Ejecutivo sigue paralizada.