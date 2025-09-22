Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras de reconstrucción del Circuit Ricardo Tormo. EFe

El Gobierno inyecta dos millones al circuito de Montmeló y se olvida de Cheste pese a los daños de la dana

La Generalitat envió una carta al Consejo Superior de Deportes donde reclamaba ayudas ante una factura de 11 millones por desperfectos del 29-O

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:31

Hubo una pintada en la entrada a la capital del Turia que sintetizaba como ninguna otra el agravio que tradicionalmente ha sufrido la Comunitat con ... sus vecinos del norte: 'Barcelona 92- Valencia 0'. La actualidad, en ocasiones, proporciona motivos para reproducir ese mensaje. El Gobierno acaba de conceder dos millones de euros al circuito de Montmeló para gastos de funcionamiento y posicionamiento para el Gran Premio de España de Fórmula 1, la única cita de la prestigiosa competición en España. El próximo año se suma Madrid con un trayecto urbano.

