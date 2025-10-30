Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pepe Martí en su monoplaza durante los test de pretemporada en Cheste LP

La Fórmula E culmina su pretemporada en el Circuit Ricardo Tormo

Los pilotos de la categoría eléctrica dan por terminada su preparación de cara a la temporada 2025-2026

R.D.

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:06

Comenta

La Fórmula E ha celebrado esta semana los entrenamientos oficiales de pretemporada del campeonato mundial de monoplazas eléctricos, cuatro jornadas de pruebas en la que ... los 20 equipos y los diez pilotos que conforman la parrilla han podido poner a punto el GEN 3 EVO de cara a la temporada doce, que arrancará el 7 de diciembre en Sao Paulo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  2. 2 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  3. 3 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  4. 4 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  5. 5 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  6. 6

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  9. 9 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»
  10. 10 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Fórmula E culmina su pretemporada en el Circuit Ricardo Tormo

La Fórmula E culmina su pretemporada en el Circuit Ricardo Tormo