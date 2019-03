Vettel y Leclerc tensan la cuerda en Baréin

Alonso deja entreabierta la puerta de la Fórmula 1

Fernando Alonso es uno de los rostros nuevos con respecto a Australia que se ven este fin de semana en Baréin. El asturiano, recién llegado de Sudáfrica de su test con el Toyota Hilux V8 4x4, se ha incorporado al muro de McLaren para ejercer su labor de asesor y probador. Esta última vertiente la mostrará el martes, cuando vuelta a subirse a un Fórmula 1 para los test con Pirelli al volante del MCL34.

Esta vuelta será de manera puntual, ya que en sus planes no está reintegrarse a la parrilla… de momento. «Como dije el año pasado, mi idea no es volver. Dije que el año pasado era un adiós porque sentí que este capítulo ya estaba completo y que había logrado en Fórmula 1 más de lo que hubiera soñado. He tenido grandes importunidades fuera de la Fórmula 1 para hacer algo sin precedentes, así que por eso tomé la decisión», dijo ante los medios.

Sin embargo, instantes después, recogió un poco el sedal y se dejó querer para un posible regreso. «Volver no está en los planes, pero si algo pasa y llega una gran oportunidad, probablemente lo consideraría. No cierro las puertas al 100% a nada en el futuro», dijo el bicampeón español, que insiste que ahora mismo está centrado en sus aventuras fuera del Gran Circo.