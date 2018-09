GP Italia Sainz: «Este fin de semana he ido más cómodo» Carlos Sainz durante el GP de Italia / AFP El madrileño sumó dos puntos en un circuito que no le era nada favorable a Renault DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Domingo, 2 septiembre 2018, 19:57

Carlos Sainz salió notablemente satisfecho de su participación en el GP de Italia. El madrileño no esperaba mucho de esta carrera y, como destacó, «en una pista menos favorable que Spa», han conseguido «arañar otra Q3 y puntos. Ha sido un buen domingo y un buen fin de semana en general», resumió. «Fue una carrera complicada, como esperábamos. Comparado con la clasificación, sin DRS y sin rebufo ves que faltaba bastante velocidad punta, pero hemos hecho todo lo que hemos podido. He colocado el coche lo más arriba que podía estar este fin de semana», destacó el español.

Sainz sale sobre todo reforzado en lo moral, ya que no ha podido dar mucho más de sí a un coche que estaba en condiciones de estar no mucho más adelante. Por eso, las sensaciones con las que ha pilotado han sido más importantes que el resultado final. «Contento también porque me he reencontrado bastante con el coche después de un fin de semana difícil como Spa. Este fin de semana he ido más cómodo», destacó. Sainz nunca había puntuado en Monza, con lo que mantiene las expectativas para acabar con buen pie su etapa en Renault antes de viajar a McLaren para 2019.