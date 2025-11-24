Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
Lando Norris dialoga con un mecánico de McLaren tras la carrera en Las Vegas. C. Herrera / EFE
Análisis

La peor pesadilla para McLaren es la mejor noticia para la F1

La doble sanción a Norris y Piastri da alas a una remontada de Verstappen que, pese a ser el mismo ganador que los últimos años, multiplica el interés por la resolución del título

David Sánchez de Castro

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

Muchos aficionados españoles decidieron que, por los horarios, no merecía la pena pegarse el madrugón -o trasnochar, según edades o gustos- para ver el Gran Premio de Las Vegas ... . Lo de ponerse delante del televisor a las cinco de la madrugada para ver una carrera en la que pasó lo justo más allá de la salida lo hicieron solo los más acérrimos que, sin embargo, vieron cómo todo lo que pasó después les hizo alegrarse de haberse mantenido despiertos.

