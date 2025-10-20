Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cerca a Emergencias: «No vigilaron el caudal de los barrancos y hubo ya muertos entre las 16.45 y la 17.30»
Max Verstappen celebra su victoria en Austin. Jakub Porzycki / Reuters
Análisis

El lobo Verstappen confirma el mayor temor de McLaren

El neerlandés, hasta hace no tanto culpable de dejar carreras aburridas, se ha convertido en el acicate que necesitaba este Mundial y ya tiene a tiro a Norris y a Piastri

David Sánchez de Castro

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:22

Comenta

Max Verstappen culminó en el GP de Estados Unidos uno de sus fines de semana perfectos. El neerlandés ejerció en Austin un dominio absoluto, ... con dos victorias —en la sprint y en la carrera larga— y sus respectivas poles, confirmando que ahora mismo es el rival a batir. No hay posiblemente rival más peligroso para los hombres de McLaren, ni bocado más apetecible para el vigente campeón del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  3. 3

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  4. 4 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  5. 5 Así son las mejores patatas bravas de Valencia
  6. 6

    La misma riada, 75 años después
  7. 7 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  8. 8 La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: las obras que puedes hacer en casa sin permiso y tienen que pagar los vecinos
  9. 9

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  10. 10

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El lobo Verstappen confirma el mayor temor de McLaren

El lobo Verstappen confirma el mayor temor de McLaren