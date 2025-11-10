Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
Fernando Alonso, durante el GP de Brasil. EP
Análisis

Fernando Alonso se muerde la lengua sobre Aston Martin

El asturiano dejó un dardo implícito contra su equipo tras el pobre resultado de la carrera de Interlagos, lo que deja entrever una cierta decepción sobre lo que ve y lo que puede pasar

David Sánchez de Castro

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:50

Comenta

El Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en Sao Paulo (Brasil), siempre deja carreras en las que, la mayoría de las veces, puede haber ... sorpresas. No es casual que aquí, por ejemplo, Carlos Sainz lograra su primer podio en la Fórmula 1, aunque fuera en los despachos y horas después de la llegada a meta. Este fin de semana se vivió el segundo puesto de Kimi Antonelli, que está puliéndose como un gran diamante de futuro, o una nueva remontada de Max Verstappen, que si no pintó sus particulares Meninas, se quedó en un esbozo bastante cercano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  2. 2 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  5. 5 La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos
  6. 6 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  7. 7 Un signo de modernidad en Valencia
  8. 8 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  9. 9

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  10. 10

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Fernando Alonso se muerde la lengua sobre Aston Martin

Fernando Alonso se muerde la lengua sobre Aston Martin