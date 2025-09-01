Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
Carlos Sainz, pensativo en el circuito de Zandvoort. EP
Análisis

El cumpleaños infeliz de Sainz en Williams

Aunque se presuponía que iba a ser un año complejo para el madrileño, está siendo peor de lo previsto y su prometedor futuro se ha torcido

David Sánchez de Castro

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:42

La cara con la que Carlos Sainz salió del circuito de Zandvoort en la víspera de su 31º cumpleaños no era de mucha felicidad. Todo ... lo contrario. Estaba hastiado de ver cómo, otro domingo más, la fortuna le daba una bofetada que esta vez se veía multiplicada por la actitud de la FIA, que ni siquiera le dio la justa oportunidad -luego ya se vería si la razón le acompañaba o no- de replicar ante la sanción que le impusieron por su toque con Liam Lawson.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  3. 3

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  4. 4 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  5. 5

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  6. 6 Controlado el incendio declarado en Montroy
  7. 7 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  8. 8

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  9. 9

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  10. 10 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El cumpleaños infeliz de Sainz en Williams

El cumpleaños infeliz de Sainz en Williams