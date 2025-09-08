Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Podemos pide a la jueza de la dana que cite a Maribel Vilaplana tras la publicación de su carta
Foto de celebración. LP

El Campos Racing se proclama campeón por equipos de la F3

El final de la carrera de Monza fue de infarto, con triunfo de Inthraphuvasak por delante de Tsolov, subcampeón, mientras que Boya terminó noveno en carrera y décimo en la general

R. D.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:58

No podría haberse soñado con un mejor guion de final de temporada en la resolución del título de la clasificación de equipos de FIA Formula ... 3 en este 2025. Tuvo que ser en la última carrera del año, en un emplazamiento histórico como Monza, y tras un desenlace de auténtico infarto y enjugando una desventaja de 16 puntos el domingo gracias al impecable trabajo de todo el equipo, desde ingenieros a mecánicos y pasando, obviamente, por una tripleta de pilotos de auténtico lujo. Tres nombres que habría que escribir con mayúsculas. Nikola Tsolov, piloto del Red Bull Junior Team; Mari Boya, integrante de la Aston Martin Academy; y Tasanapol Inthraphuvasak, el tailandés siendo una de las grandes revelaciones de la temporada.

