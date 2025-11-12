Yu Zidi, la niña prodigio que reescribe la historia de la natación asiática

Javier Varela Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:08 | Actualizado 19:26h. Comenta Compartir

Yu Zidi sigue haciendo historia en las piscinas. Con apenas 13 años recién cumplidos, la nadadora china ha vuelto a desafiar los límites de la natación mundial. La joven promesa batió esta semana el récord asiático de los 200 metros estilos en los Juegos Nacionales de China, disputados en Shenzhen, con un asombroso tiempo de 2:07.41. La marca derribó el registro anterior que durante más de una década ostentaba Ye Shiwen, la campeona olímpica de Londres 2012, quien firmó 2:07.57 con 16 años.

El impacto de su actuación va más allá del dato estadístico: Yu no solo se coronó campeona nacional con una autoridad impropia de su edad, sino que también se consolidó como una de las nueve mujeres más rápidas de la historia en esta distancia. Solo seis han logrado bajar de los 2:07 minutos, con Summer McIntosh (2:05.70) dominando el ranking mundial. A la canadiense la siguen Katinka Hosszu (2:06.12), Ariana Kukors (2:06.15), Kaylee McKeown (2:06.63), Kate Douglass (2:06.79), Siobhan O'Connor (2:06.88), Stephanie Rice (2:07.03) y Alex Walsh (2:07.13).

La de Shenzhen no es una aparición aislada. La adolescente de Baoding (provincia de Hebei) ha protagonizado una ascensión meteórica desde que irrumpió en las pruebas olímpicas chinas el año pasado, cuando con apenas 11 años rozó la clasificación para París 2024. Este verano, en el Mundial de Singapur -siendo categoría infantil- se convirtió en la sensación del campeonato siendo la medallista más joven de la historia de la competición al ganar el bronce en el relevo 4x200 libre con el equipo nacional. En pruebas individuales también rozó el podio: fue cuarta en 200 y 400 estilos, y en 200 mariposa, quedándose a solo un escalón de subir al podio.En el Mundial de Singapur con 12 años.

Su historia tiene tintes de fábula deportiva. Nacida el 16 de octubre de 2012, Yu descubrió en el agua su talento casi por azar. «Un entrenador se me acercó un día en un parque acuático y me preguntó si quería nadar más rápido», contó en una entrevista previa a la cita mundialista de Singapur este verano. Desde entonces, su progresión ha sido vertiginosa: a los nueve años ya pertenecía al club Hebei Taihua Jinye, y a los once participó en los campeonatos absolutos de China, nadando diez pruebas y dejando registros nunca vistos en su categoría.

El fenómeno no ha pasado desapercibido para el mundo de la natación. «Nadie esperaba que una niña de doce años pudiera competir a este nivel», reconoció Brent Nowicki, director ejecutivo de World Aquatics. Las normas internacionales solo permiten competir a menores de 14 años si consiguen las estrictas marcas A -un objetivo que parecía inalcanzable para una preadolescente, hasta que Yu demostró lo contrario-.

En los últimos meses, Yu ha acumulado títulos nacionales en 400 estilos y 200 mariposa, además de su flamante récord continental en los 200 estilos. Este jueves volverá a lanzarse al agua en busca de otro oro en los Juegos Nacionales, representando a su provincia natal.

Más allá de sus cronos, Yu Zidi encarna una nueva era para la natación china, una generación que combina el talento precoz con la sofisticación científica de los programas de alto rendimiento del país. Si mantiene esta progresión, muchos ya la señalan como la heredera natural de Ye Shiwen y una seria candidata al podio olímpico en Los Ángeles 2028. A sus 13 años, la niña que un día nadaba por diversión en un parque acuático ya nada contra la historia… y la está ganando.

