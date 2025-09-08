Vuelve la Travesía al Puerto con nuevo circuito

R. D. Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:05 Comenta Compartir

El próximo sábado 13 de septiembre, la ciudad de Valencia se prepara para acoger una nueva edición de la Travesía al Puerto de Valencia, que en su 32ª edición se celebrará paralelamente al Campeonato Autonómico de Aguas Abiertas, una de las competiciones más esperadas en el calendario deportivo local y que organiza la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana.

La prueba, que se ha consolidado como uno de los eventos de referencia en el ámbito de la natación en aguas abiertas, tendrá su salida y llegada en la Plaça de l'Aigua, junto a la famosa escultura de «La Pamela». Esta edición contará con un nuevo circuito de nado que promete ofrecer una experiencia única tanto para los participantes como para los espectadores.

El evento contará con diferentes distancias adaptadas a todos los niveles, con dos modalidades principales: el Campeonato Autonómico para deportistas federados de la FNCV y la Travesía Popular abierta a todos los nadadores, tanto federados en otras federaciones territoriales como no federados.

El Campeonato Autonómico (federados FNCV) será de 2500 m (9:00 horas para juniors, absolutos y másters), mientras que de 1250 m (10:30 horas para infantiles). La Travesía Popular será de 2500 m (11:00 horas); 1250 m (11:05 horas) y 500 m (12:30 horas). Las inscripciones ya están abiertas para los deportistas federados y no federados, con tarifas diferenciadas y se cerrarán el Viernes 12 de septiembre a las 10:00 horas.

Los participantes que se inscribieron para la edición anterior, que fue suspendida debido a condiciones meteorológicas adversas, tendrán la inscripción gratuita este año. En su proceso de inscripción, el coste aparecerá como 0 € para ellos. Este evento ofrece una oportunidad única para disfrutar de la natación en aguas abiertas en un entorno espectacular, con el imponente Puerto de Valencia como fondo.