La plantilla celebra la victoria después del encuentro LP

Victoria a domicilio del Claret frente al Andratx

El conjunto de Benimaclet logra su quinto triunfo consecutivo y consolida su invicto en liga

R.D.

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:06

Quinta victoria para Claret Benimaclet que sigue invicto en el comienzo de la Liga Femenina 2 tras derrotar a domicilio a Andratx en un partido ... mucho más complicado de lo que muestra el marcador final. Se sabía que el equipo mallorquín, a pesar de viajar a Valencia sin victorias en su casillero, siempre vende cara su piel al contrincante, y así ha sido también en el Pabellón Universitario de Valencia.

