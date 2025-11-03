Victoria a domicilio del Claret frente al Andratx

Quinta victoria para Claret Benimaclet que sigue invicto en el comienzo de la Liga Femenina 2 tras derrotar a domicilio a Andratx en un partido ... mucho más complicado de lo que muestra el marcador final. Se sabía que el equipo mallorquín, a pesar de viajar a Valencia sin victorias en su casillero, siempre vende cara su piel al contrincante, y así ha sido también en el Pabellón Universitario de Valencia.

El partido comenzaba con ambos equipos en gran acierto y con Andratx que conseguía empezar por delante en el marcador, pero el acierto exterior de Claret, en particular de Eva Cases, llevaban al equipo valenciano a obtener las primeras ventajas que ya se mantuvieron durante todo el encuentro.

Claret mantenía una ventaja siempre cercana al doble dígito, pero no podía distanciarse del todo e incluso en ciertos compases del tercer y último cuarto Andratx llegaba a ponerse hasta sólo 7 puntos por debajo en el marcador. En el tercer cuarto, era la aportación de la canterana Tamara Toledo la que sostenía el equipo; mientras que en los campases finales, Eva Cases se echaba el equipo a sus espaldas con buenas jugadas que encontraban bajo los aros a las interiores amarillas liberadas.

La puntilla final al encuentro la ponía el acierto en el tiro exterior de Esther Iranzo y el partido finalizaba con una amplia ventaja, para nada reflejo de lo peleado que estuvo el choque. A destacar también, un nuevo debut para una canterana amarilla, en este caso la Junior Lucía Gonzalez que, tras pasar por las categorías inferiores del club, jugaba sus primeros minutos en un partido sénior de categoría FEB.

Próxima parada: la semana que viene en Plasencia, en un largo desplazamiento que dará pie a una serie de partidos importantes para Claret contra equipos situados en la parte alta de la clasificación. El equipo encara así un mes de noviembre apasionante y en los que se espera recuperar a la lesionada Paula García, que no disputaba aún el choque contra Andratx por precaución.