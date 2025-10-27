Victoria del Denia Barbarians Marina Alta frente al CR Albacete por 17-27

El pasado sábado, el estadio de rugby de Albacete fue el escenario de un emocionante encuentro de la categoría Senior entre el equipo local, el ... CR Albacete y los Barbarians. El partido, jugado bajo un ambiente deportivo excepcional, se resolvió a favor del conjunto visitante por un marcador de 17-27.

El partido comenzaba con gran intensidad y las ganas de ambos equipos de hacerse con la posesión del balón. El marcador se inauguró en el minuto 13, con la conversión de un golpe de castigo por parte del Albacete (3-0). Los Barbarians, mostrando un juego muy dinámico y bien estructurado, lograron ir tomando control del oval y 10 minutos después Othmane culminaba una escapada para anotar escorado el primer ensayo dianense. No se pudo conseguir la conversión a palos (3-5).

Los albaceteños contestaron a los pocos minutos, anotando un ensayo, que si fue convertido a palos (10-5). La lucha era ardua y la igualdad se veía reflejada en el marcador. Antes del descanso, los Barbarians ponían las tablas con un ensayo más, anotado por Maxi, pero también errado en la transformación (10-10). Parecía que se llegaría así al descanso, pero el Albacete en el instante final de la primera mitad, lograba otro ensayo transformado, para marchar al vestuario con la ventaja de 17-10.

La arenga en el vestuario era necesaria. Ambos conjuntos dieron entrada a jugadores de refresco, para así salir preparados a lo que sería una lucha y entrega hasta el final.

El segundo tiempo comenzó con unos Barbarians más decididos y volcados en ataque. Fruto de esa presión, Marcos lograba anotar un buen ensayo, que esta vez si que transformaría James, igualando el marcador 17-17.

Los manchegos intentaron subir el nivel de presión y poner en aprietos a la defensa rival. Sin embargo, los Barbarians demostraron una gran solidez defensiva y supieron gestionar esta presión. Con diez minutos para el final, cualquier error podía decantar el marcador. En un golpe de castigo cometido por el Albacete, James tentaba y convertía el tiro a palos, para volver a poner a los de La Marina Alta por delante (17-20).

Poco después, los Barbarians sentenciaron el encuentro con un último ensayo de Agus y una transformación de James, para dejar el marcador final en 17-27, asegurando el triunfo dianense.

El Barbarians se llevó una victoria merecida gracias a su efectividad y disciplina táctica, aunque el Albacete dejó destellos de calidad y entrega que auguran una buena evolución para el resto de la temporada. Ambos equipos ofrecieron un espectáculo vibrante, que hizo disfrutar a los aficionados.

Rugby sub18: Barbarians vs Les Abelles

Les Abelles se impone a Barbarians pese a la gran actuación local (17-26)

En la mañana del sábado, se disputaba el partido de categoría sub 18 entre los Barbarians y Les Abelles. El encuentro prometía intensidad y buen rugby, ambos equipos llegaban al campo con ambición y ganas de demostrar su nivel.

Desde el pitido inicial, los Barbarians mostraron una actitud combativa y ordenada. Supieron plantar cara al Abelles, manteniendo la posesión y generando varias ocasiones de peligro en la primera parte. Destacaron por su disciplina defensiva y por el dinamismo en el juego abierto, lo que les permitió mantenerse en la lucha por el marcador.

Sin embargo, Les Abelles demostró por qué es uno de los equipos más sólidos de la categoría. Aprovechando su experiencia y su capacidad física, supieron convertir sus oportunidades en puntos, y fueron especialmente efectivos en los momentos clave del encuentro.

El marcador al descanso de 10-19, reflejaba la igualdad entre ambas escuadras, pero en la segunda mitad el Abelles impuso un ritmo superior. Con buenas combinaciones y una defensa férrea, lograron ampliar su ventaja y controlar el juego durante los minutos decisivos.

El encuentro terminó con victoria para Les Abelles por 17-26. El resultado no refleja del todo el buen juego desplegado por los Barbarians, quienes merecieron mejor suerte por su actitud y calidad sobre el campo. Les Abelles, por su parte, reafirman su candidatura a los puestos altos de la clasificación, demostrando solidez y eficacia en momentos clave.

Pese al resultado final, los Barbarians dejaron muy buenas sensaciones. Su esfuerzo colectivo y su entrega en cada fase del partido pusieron en aprietos a los valencianos en varias ocasiones. El equipo local mostró una gran capacidad de reacción y nunca perdió la cara al partido, luchando hasta el último minuto para recortar diferencias.

Los ensayos del Barbarians, fueron conseguidos por Gio y Carlos en 2 ocasiones, mientras que Lucas consiguió una sola transformación a palos.

Ambos equipos ofrecieron un gran espectáculo de rugby sub 18, dejando claro que el futuro de este deporte sigue muy vivo y competitivo. Los Barbarians pueden sentirse orgullosos de su rendimiento y seguirán trabajando para buscar la revancha en próximos compromisos.