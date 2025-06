Vicente Monfort dice adiós al UPV Léleman Conqueridor en una emotiva despedida

El mundo del voleibol valenciano se despide de uno de sus referentes. Vicente Monfort, pieza clave y alma del UPV Léleman Conqueridor Valencia, ha anunciado ... su marcha del club en un emotivo comunicado difundido a través de las redes sociales de la entidad. La noticia, que se produce tras una exitosa etapa, ha sido recibida con una mezcla de gratitud y nostalgia por parte de la afición.

«Es el momento de despedirse de uno de los nuestros. Uno de esos jugadores que hacen enamorarte de este deporte. Un privilegio verlo jugar y siempre dispuesto a ayudar al club en todo», así comenzaba el mensaje publicado por el Leleman Conqueridor en su cuenta oficial de Instagram, en una clara muestra del profundo aprecio y reconocimiento hacia la figura de Monfort.

El club ha querido agradecer públicamente la labor de Monfort, destacando su papel fundamental en el crecimiento del equipo. «Hoy anunciamos la marcha de Vicente Monfort y no podemos hacerlo más que dándole las gracias por haber ayudado a dar el salto al club. Lo has dado por este equipo y nos has llevado a Europa», reza parte del mensaje, subrayando el legado de un jugador cuya contribución fue esencial para que el conjunto valenciano alcanzara cotas europeas.

La publicación concluye con un mensaje que resalta la huella imborrable que Monfort deja en la entidad: «Te deseamos mucha suerte en tu nueva aventura y aunque no haga falta decirlo, esta siempre será tu casa». Con estas palabras, el Leleman Conqueridor no solo despide a un jugador, sino que mantiene abierta la puerta para quien consideran una parte fundamental de su historia.

La trayectoria de Vicente Monfort en el Leleman Conqueridor ha estado marcada por su compromiso, su talento y su capacidad para inspirar tanto dentro como fuera de la cancha. Su marcha abre una nueva etapa tanto para el jugador como para el club, que ahora afrontará el reto de mantener el nivel competitivo sin una de sus piezas más emblemáticas. La afición valenciana, sin duda, recordará con cariño sus actuaciones y el impacto que tuvo en el resurgir del voleibol en la Comunitat.